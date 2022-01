Wat is Formule E en is het je tijd waard?

We zitten nog even te wachten tot het Formule 1-seizoen weer begint, maar ondertussen wordt de ene na de andere Formule E-aankondiging gedaan. Maserati heeft gisteren aangekondigd dat het zich met die tak van sport gaat bemoeien. Er gaan steeds meer bedrijven overstag, al is het wachten nog steeds op Ferrari. Dit is wat Formule E inhoudt en wat het zo interessant maakt qua competitie.

Wat is Formule E?

Formule E is een racevariant zoals Formule 1 en Formule 3, maar in tegenstelling tot de ronkende motoren van die racebolides is Formule E er volledig op geënt om elektrisch te rijden. Het is elektrisch racen. Maserati wil zich met zijn deelname vooral in de kijker spelen van zijn rijke (potentiële) klanten, want met de races doen ze allerlei grote steden over de hele wereld aan en kan het merk goed laten zien wat het elektrisch gezien in huis heeft.

Formule E is niet slechts rijden met een elektromotor en that’s it. Het gaat om het algehele plaatje van duurzaamheid. Het idee is om te laten zien dat er een schonere toekomst is voor racing en automotive en dat kun je net als in de Formule 1 het beste laten zien door je beste werk te tonen op de verschillende circuits. Formule E is gestart in 2014, maar groeit de laatste jaren enorm, waardoor het grote coureurs en teams weet aan te trekken: wat Maserati met zijn recente aankondiging ook bewijst.