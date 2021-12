DS Techeetah hoofdrolspeler in het Formule E wereldkampioenschap

DS Automobiles, voor ons bekend als DS en hun partner Techeetah, hebben afgelopen week de nieuwe Formula E raceauto gepresenteerd op het Alès circuit in Frankrijk waar ook de eerste shakedown plaats vond. De nieuwe DS E-Tense FE21 (Gen 2) verschijnt volgend jaar aan de start van inmiddels al het achtste seizoen van het ABB FIA Formula E wereldkampioenschap.



DS Techeetah is met 4 titels, 14 overwinningen, 37 podiums en 17 pole positions een van de grootste smaakmakers van het Formula E wereldkampioenschap. Op dit moment wordt de auto uitvoerig getest in Valencia. Fabriekscoureurs voor DS Techeetah zijn tweevoudig kampioen de Fransman Jean-Eric Vergne (seizoen 4 en 5) en de Portugees António Félix da Costa (wereldkampioen in 2020).,/p>

DS E-Tense FE21

De DS E-Tense FE21 die in 2022 wordt ingezet door DS Techeetah, heeft voor het achtste seizoen van het wereldkampioenschap Formule E een nieuw design gekregen. Het nieuwe zwart-gouden is bedacht door de DS Design Studio van DS Automobiles in Parijs, en werd onthuld door de beide coureurs Jean-Eric Vergne António Félix da Costa.

Het DS Techeetah team heeft zich het komende seizoen versterkt met een nieuwe leiding met als doel om zich nog meer dan ooit op de competitie te kunnen concentreren.



Mark Preston, in de nieuwe grote baas en CEO van DS Techeetah. “Motorsport draait om veel meer dan alleen de technische aspecten. Voor een glorieuze toekomst van DS Techeetah moet ik mij nog meer moet concentreren op de groei van het team en van Formula E in het algemeen.”

DS Automobiles en het belang van Formule E

De populariteit van Formule E is onvergelijkbaar met die van de Formule 1. Dat zegt overigens niets over het belang van deze nieuwe hypermoderne en spectaculaire racesport. Volgens Béatrice Foucher, CEO van DS Automobiles vormt de betrokkenheid van DS Automobiles in de Formule E een belangrijk deel van de elektrische strategie van het automerk. DS heeft immers aangegeven dat het vanaf 2024 alleen nog 100% elektrische auto’s zal bouwen.



De strategie van DS Automobiles en de personen achter DS Performance hebben inmiddels al twee dubbele titels kunnen opgeleverd, in twee opeenvolgende seizoenen. Met de racewagen van de tweede generatie is een recordaantal van negen overwinningen geboekt, iets wat geen andere constructeur heeft geëvenaard.