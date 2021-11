TCS en Jaguar Land Rover vormen komend seizoen samen het Jaguar TCS racing team Formule E

Jaguar reed al mee in de formule E en komend seizoen versterken zij hun team met Tata Consultancy Services (TCS). Het team zal jaguar TCS Racing gaan heten. Tijdens deze samenwerking wordt er een dynamische platform gecreëerd die ingezet wordt om onderzoek en innovatie te stimuleren en tegelijkertijd aanstuurt op geavanceerde concepten en technologieën voor elektrische voertuigen (EV). TCS zal haar kennis op het gebied van technologische transformatie en ervaring met grote spelers binnen het EV-domein benutten om Jaguar TCS Racing te helpen een belangrijke aanjager voor elektrificatie, lagere CO2-uitstoot en duurzame mobiliteit te worden. Het partnerschap zal bovendien de gegevens en inzichten van het racecircuit op een creatieve manier inzetten om de bredere groei, ontwikkeling en transformatie van het volledige EV-ecosysteem vorm te geven.

Rajesh Gopinathan, CEO & MD, TCS: “We zijn verheugd om onze samenwerking met Jaguar Land Rover verder uit te breiden en onze krachten te bundelen als Jaguar TCS Racing. We zullen onze collectieve kennis inzetten om te innoveren voor een duurzame toekomst voor iedereen. Terwijl de wereld op weg is naar elektrificatie zal deze samenwerking de weg vrijmaken voor het invoeren van geavanceerde technologieën, het gebruik van schonere energie en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen. Onze inspanningen zullen verder gaan dan enkel zakendoen om een blijvende impact te hebben op mensen, gemeenschappen en de planeet.”

TCS van harte welkom

Thierry Bolloré, CEO Jaguar Land Rover, Chairman JLR Motorsport: “Ik heet Tata Consultancy Services graag van harte welkom. Deze samenwerking is een perfect voorbeeld van de synergieën die bestaan binnen de Tata-groep. Motorsport is de ultieme uitdaging en om te slagen binnen deze competitieve arena is het van belang om op alle mogelijke gebieden uit te blinken. Technologie, innovatie, flexibiliteit, eenheid en samenspel zijn allemaal belangrijke lessen die we kunnen implementeren binnen het bedrijf en de bredere groep. Ik zie de voordelen en wil ervoor zorgen dat onze toekomstige structuur voor motorsportactiviteiten is voorbereid op maximaal succes.”

De dag van de lancering altijd spannend

James Barclay, Team Principal, Jaguar TCS Racing: “De dag van de lancering is altijd een spannende dag omdat we, na maandenlang hard werken achter de schermen, uitkijken naar de mogelijkheden van het komende seizoen. Het verwelkomen van een gloednieuwe titelpartner als TCS is een eer en we verheugen ons erop om samen een zeer innovatief en succesvol partnerschap aan te gaan. We keken enorm uit naar de aankondiging van deze samenwerking en het is een spannende tijd om een wereldleider als TCS zich bij andere blue-chip merken te zien voegen binnen de FIA Formule E. Na ons meest succesvolle seizoen tot nu toe hebben we hard gewerkt om onze prestaties nog verder te verbeteren met als doel: racen voor meer punten, overwinningen en uiteindelijk het wereldkampioenschap.”

Samenwerking om een duurzame toekomst te creëren

Rajashree R, CMO, TCS: “Deze samenwerking tussen Jaguar Land Rover en TCS komt voort uit twee doelgerichte merken die een duurzame toekomst willen creëren waarbij zowel innovatie als collectieve kennis wordt benut. Dit zit diepgeworteld in een gedeelde overtuiging dat technologische innovatie kan leiden tot een betere wereld. We zullen samen innoveren en nieuwe technologieën ontwikkelen die de adoptie van connected, autonoom en elektrisch vervoer versnellen, duurzaamheid stimuleren en een betere toekomst creëren voor mensen wereldwijd. We zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die deze samenwerking te bieden heeft voor ons gezamenlijke ecosysteem.”

Sportspondering TCS

TCS’ toetreding tot de Formule E-racewereld draagt bij aan het wereldwijde portfolio van het bedrijf wanneer het aankomt op sportsponsoring, waaronder spraakmakende hardloopevenementen zoals de TCS New York City Marathon, de TCS London Marathon en de TCS Amsterdam Marathon. Het bedrijf heeft een geweldige staat van dienst in het gebruik van data en digitale technologie om de race-ervaring te personaliseren en verder te verrijken.

Perfectioneren van de meest succesvolle racdeauto

Met nog maar een kleine drie maanden tot aan de start van het nieuwe seizoen, richt Jaguar TCS Racing zich op het perfectioneren van de meest succesvolle raceauto in de Formule E-geschiedenis van het team. Hieronder valt onder andere het herzien van de software op verschillende gebieden ter verbetering van het energiebeheer en het sneller en efficiënter maken van de raceauto. Ook heeft het team tijd geïnvesteerd in het begrijpen van het nieuwe kwalificatiesysteem en het oefenen van pitstops – wat een belangrijk onderdeel zal worden van de eerste 10 minuten van het nieuwe format.

Al lange tijd partners

Jaguar Land Rover en TCS zijn al lange tijd partners en werken sinds 2012 samen op verschillende fronten. In de loop van de tijd is de samenwerking versterkt en geëvolueerd met gezamenlijke initiatieven en inspanningen op het gebied van connected product engineering en digitale transformatie. De twee bedrijven zijn op een gezamenlijke reis om moderne luxe opnieuw vorm te geven op de hoeksteen van duurzaamheid en een unieke klantervaring, waarbij hoge eisen worden gesteld op het gebied van milieu-, maatschappelijke en gemeenschapsimpact.