BMW werft automonteurs via Reddit om nijpend tekort te bestrijden

Het tekort aan automonteurs in Nederland is nijpender dan ooit. Alleen al in het tweede kwartaal van dit jaar stonden er ruim 3.100 vacatures open, begin dit jaar zelfs 3.800. Volgens het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) komen er tot 2028 naar verwachting nog eens 18.100 baanopeningen bij.

Ook BMW Group Nederland merkt de gevolgen: binnen het dealernetwerk staan momenteel 64 vacatures open voor monteurs. Omdat traditionele wervingsmethodes niet meer werken, kiest BMW nu voor een opvallend nieuw kanaal: Reddit. Een plek waar monteurs en tech-liefhebbers elkaar dagelijks helpen met diagnose- en reparatievragen.

Van vacaturebank naar Reddit-thread

In plaats van advertenties of wervingsbureaus, besloot BMW Group Nederland complexe technische onderhoudsvragen te plaatsen op Reddit. Gebruikers werden uitgedaagd om mee te denken over oplossingen — zonder dat duidelijk was dat het om een BMW-actie ging.

Monteurs die met sterke antwoorden kwamen, bleken precies het type technisch talent waar het merk naar op zoek is.

Anne Brons, CEO van BMW Group Nederland, legt uit: “Het tekort is groot. Monteurs zijn tegenwoordig net zo goed IT-specialisten als technici. Ze begrijpen complexe software, elektronica en elektrische aandrijvingen. De concurrentie vanuit andere sectoren is enorm. Door ons op Reddit te begeven, ontmoeten we technisch talent op een plek waar ze zich thuis voelen en waar hun kennis direct zichtbaar wordt.”

Diploma’s maken plaats voor skills

De aanpak sluit aan bij een bredere trend op de arbeidsmarkt: diploma’s maken steeds vaker plaats voor vaardigheden. Uit de Techbarometer 2024 blijkt dat slechts een derde van de technische bedrijven nog een mbo-diploma verplicht stelt. Veel werkgevers kiezen inmiddels voor een ‘skills first’-benadering, waarbij motivatie, leervermogen en praktische kennis zwaarder wegen dan formele papieren.

BMW past dat principe nu zelf toe door actief te kijken naar monteurs die online hun kunde tonen — in plaats van alleen te filteren op diploma of cv.

Lokale garages voelen de druk

Volgens Jeroen van Miltenburg, Head of Operations bij Dusseldorp (met 14 werkplaatsen en 3 BMW Motorrad-vestigingen), is het tekort dagelijks merkbaar: “Technisch talent vinden is een uitdaging. We zoeken voortdurend monteurs om onze teams te versterken. Bij het werven kijken we tegenwoordig vooral naar motivatie, en proberen we buiten de geijkte kanalen om nieuw talent te vinden.”