BMW CE 02 – AM review: op pad met een eParkourer

Het is geen motor, het is geen bromfiets. Maar wat staat er dan wel op de bovenstaande foto? We gingen de afgelopen periode op pad met de BMW CE 02 – AM. Dit is volgens BMW geen motorfiets, geen bromfiets, maar een eParkourer in de categorie Urban Mobility.

Net als zijn grotere broer de CE 04, die we 2 jaar geleden reden, is dit een elektrische tweewieler. Het grote verschil is dat de CE 04 meer in de stijl van een scooter is en de CE 02 meer een kleine naked bike moet voorstellen. Een ander groot verschil is dat deze kleinere CE 02 ook geleverd wordt als bromfiets, en laat dat nou net de versie zijn die wij testen. Hier stoppen we dan ook met alle vergelijkingen met de grotere CE 04, omdat die alleen als motorfiets wordt geleverd.

BMW CE 02 – AM

De nieuwste elektrische tweewieler van BMW ziet er futuristisch uit maar heeft toch herkenbare “traditionele” motorfiets-features. Daarom oogt hij lekker volwassen voor een bromfiets. Door de kleinere 14 inch-wielen vallen de dikke voorvorkpoten des te meer op, en als je voor het Highline pakket gaat des te meer, want dan zijn ze namelijk uitgevoerd in het goud. Verder heeft het Highline pakket een comfortabeler zadel, handvatverwarming, een extra rijmodus, Bluetooth-verbinding, een telefoonhouder en brengt het wat kleur in een anders helemaal zwarte brommer. De CE 02 is voorzien van een heel klein instrumentarium, het enige wat er op zit qua informatie is een 3,5 inch schermpje waarop je je snelheid en je bereik kunt aflezen.