    14.10.2025
    Automotive

    Je nieuwste aanwinst van Ford kan de Truckle zijn

    By: Laura Jenny

    Ford heeft een nieuw product op de markt gebracht en het is geen auto. Wel is het een accessoire voor je auto, dat je dan weer niet in je auto gebruikt. Een raar verhaal misschien, maar zoals je op de afbeelding boven dit artikel ziet, is het een kledingstuk. Het is een belt buckle, zo’n gesp voor aan je riem. En er staat een Ford op, maar dat is niet het spannendste aan dit accessoire.

    Ford Truckle

    Het is namelijk een kleine schatkamer waar je je fob kunt bewaren. De fob is de autosleutel van de Ford F-150, de pick-uptruck van het merk. Deze belt buckle heeft zelfs een naam: de Truckle. Het is een leuke woordspeling, al is de belt buckle zelf wel een tikkeltje flink. Als je een Texaan bent past het ongetwijfeld goed bij je outfit, maar hier in Nederland is het misschien wat veel. Aan de andere kant is een F-150 ook wat veel, maar juist op de goede manier.

    Truckle

    De belt buckle is dus gemaakt om je autosleutel in te bewaren en het is vooral handig voor wie hem nog wel eens kwijtraakt. Truckles zijn handgmeaakt uit zilver en brons en werd gemaakt door het in Utah gevestigde A Cut Above Buckles. Hij kost dan ook wel een goede duit: 200 dollar. Het ‘sieraad’ werd op de Texas State Fair gepresenteerd, dus dat zegt wel iets over het publiek waarvoor hij is bedoeld. Maar goed, er zijn ook Nederlandse cowboys, toch? 😉

    Automotive
    Automotive
    Laura Jenny
    Laura Jenny
