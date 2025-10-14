Je nieuwste aanwinst van Ford kan de Truckle zijn

Ford heeft een nieuw product op de markt gebracht en het is geen auto. Wel is het een accessoire voor je auto, dat je dan weer niet in je auto gebruikt. Een raar verhaal misschien, maar zoals je op de afbeelding boven dit artikel ziet, is het een kledingstuk. Het is een belt buckle, zo’n gesp voor aan je riem. En er staat een Ford op, maar dat is niet het spannendste aan dit accessoire.

Ford Truckle

Het is namelijk een kleine schatkamer waar je je fob kunt bewaren. De fob is de autosleutel van de Ford F-150, de pick-uptruck van het merk. Deze belt buckle heeft zelfs een naam: de Truckle. Het is een leuke woordspeling, al is de belt buckle zelf wel een tikkeltje flink. Als je een Texaan bent past het ongetwijfeld goed bij je outfit, maar hier in Nederland is het misschien wat veel. Aan de andere kant is een F-150 ook wat veel, maar juist op de goede manier.