Apple gaat ervoor: koopt Amerikaanse rechten om Formule 1 uit te zenden

Apple heeft de smaak te pakken nadat het de afgelopen jaren op diverse F1-races aanwezig was voor het filmen van de F1-film met Brad Pitt. Die film is niet alleen vanaf 12 december op de streamingdienst te bekijken: het heeft de hele rechten gekocht om volgend jaar de Formule 1-wedstrijden exclusief te mogen uitzenden. Het geldt wel alleen voor de Verenigde Staten.
Het zat er al een tijdje aan te komen, maar Max Verstappen is straks dus op Apple TV+ te zien in de Verenigde Staten. Het lijkt er niet op dat dat ook voor Nederland zal gelden: in Europa is de verdeling van de F1-rechten veel ingewikkelder omdat het in elk land weer anders is. Bovendien is de racesport bij ons vrij stabiel qua populariteit, terwijl de Verenigde Staten wat dat betreft een grote opkomende markt is.
Waarom we dit toch schrijven, ondanks dat het zo’n Amerikaans feestje is? Meerdere dingen. Ten eerste zal het de ver-Amerikanisering van de sport intensiveren: de grote muziekshows in Las Vegas, drie races per seizoen die in de VS plaatsvinden en een flinke collectie aan beroemdheden op het grid. Nu zijn er meer landen die er erg ver in gaan met lichtjes, vuurwerk, Louis Vuitton-prijzen en meer, maar Amerika doet er altijd net even een schepje bovenop.
Daarnaast is het niet zozeer interessant om de sport zelf, maar het feit dat er dus live-uitzendingen op Apple TV+ komen. Dat is al eerder gebeurd met Friday Night Baseball en Sunday Night Soccer, maar het laat wel de trend zien dat steeds meer streamingdiensten voor live-uitzendingen gaan. Op Netflix is bijvoorbeeld worstelen live te zien en op Videoland zijn vechtsporten live te bekijken. In het begin was het niet altijd even succesvol, zoals een nogal in het water gevallen seizoenreunie van Love is Blind op Netflix, maar inmiddels kunnen streamingdiensten het steeds beter aan.
Nu komt daar dus Formule 1 bij voor Apple. Het heeft er ook grof geld voor over: 140 miljoen dollar per jaar wordt er betaald. Het is jammer voor ESPN, dat de rechten nu heeft. Het gaat om een Amerikaans feestje, maar het zal ons niets verbazen als je er als Apple-gebruiker ook wel wat van meekrijgt hier in Nederland. Naast alle trainingen, kwalificaties, Sprint-sessies en Grands Prix op de Amerikaanse Apple TV+ is het ook van plan om F1 breder te trekken.
Apple zegt: “Naast het uitzenden van Formule 1 via Apple TV zal Apple de sport extra onder de aandacht brengen via Apple News, Apple Maps, Apple Music en Apple Fitness+. Apple Sports — de gratis app voor iPhone — zal live-updates bieden voor elke kwalificatie, sprint en race van elke Grand Prix gedurende het seizoen, met realtime klassementen, standen van coureurs en constructeurs, Live Activities om op het toegangsscherm te volgen, en een speciale widget voor het beginscherm van de iPhone.” Apple houdt de rechten tot minimaal seizoen 2030. In Nederland blijven je enige opties vooralsnog Viaplay en F1 TV Pro.