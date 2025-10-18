Apple gaat ervoor: koopt Amerikaanse rechten om Formule 1 uit te zenden

Apple heeft de smaak te pakken nadat het de afgelopen jaren op diverse F1-races aanwezig was voor het filmen van de F1-film met Brad Pitt. Die film is niet alleen vanaf 12 december op de streamingdienst te bekijken: het heeft de hele rechten gekocht om volgend jaar de Formule 1-wedstrijden exclusief te mogen uitzenden. Het geldt wel alleen voor de Verenigde Staten.

Formule 1 op Apple TV+

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar Max Verstappen is straks dus op Apple TV+ te zien in de Verenigde Staten. Het lijkt er niet op dat dat ook voor Nederland zal gelden: in Europa is de verdeling van de F1-rechten veel ingewikkelder omdat het in elk land weer anders is. Bovendien is de racesport bij ons vrij stabiel qua populariteit, terwijl de Verenigde Staten wat dat betreft een grote opkomende markt is.

Waarom we dit toch schrijven, ondanks dat het zo’n Amerikaans feestje is? Meerdere dingen. Ten eerste zal het de ver-Amerikanisering van de sport intensiveren: de grote muziekshows in Las Vegas, drie races per seizoen die in de VS plaatsvinden en een flinke collectie aan beroemdheden op het grid. Nu zijn er meer landen die er erg ver in gaan met lichtjes, vuurwerk, Louis Vuitton-prijzen en meer, maar Amerika doet er altijd net even een schepje bovenop.