F1 The Movie: “Het is een ervaring die maar 20 man elk weekend heeft”

Nog een paar weken en we zien eindelijk wat er toch geworden is van die film die werd opgenomen tijdens meerdere Formule 1-raceweekenden op onder andere Silverstone. Het is een Apple-film, maar hij is in eerste instantie gewoon in de bioscoop te zien. We woonden een persevenement van de cast bij en hoorden wat Brad Pitt, Joseph Kosinksi en Damson Idris erover te vertellen hebben.

Het begin

Joseph Kosinski: “Het begon allemaal met een e-mail aan Lewis Hamilton. Ik schreef dat ik de meest meeslepende racefilm wilde maken en vroeg om zijn hulp. Hij stond daarvoor open.”

Brad Pitt: “Toen Joe (Joseph) me vertelde dat we echt in raceauto’s zouden plaatsnemen, was dat een droom die uitkwam. Ik wilde al decennia een racefilm maken, of het nou op motoren was, in auto’s, maar het ging steeds niet. De ervaring die Joe ons gaf en die toegang tot het ecosysteem van Formule 1 met de coureurs en de teams, dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Kerry Condon: “Het is echt een blockbuster-film en die keek ik altijd in Ierland. Ik had nooit gedacht dat ik in een grote Hollywood-film zou spelen met muziek en effecten.”

Jeremy Kleiner: “Voor mij is het echt een teamverhaal. De authenticiteit die we samen overbrengen, dat verhaal over broederschap, de emoties, de ambitie, maar ook de comedy tussen de mannen: het is niet normaal.”

Coureur worden

Damson Idris: “Om me voor te breiden heb ik eerst de F1-game gekocht, maar uiteindelijk ben ik gaan racen en ben ik van Formule 4 naar Formule 1 geraakt.”

Brad Pitt: “Het idee om in de auto te zitten en met die G-krachten te maken te krijgen, dat kun je niet faken. Joe wilde het meeslepend maken, daarom heeft ie ons allemaal weten te strikken. We begonnen met de training, we hebben twee jaar kunnen rijden. Ik zou de film eigenlijk weer willen opnemen, want zeker aan het einde waren we aan elkaar gewaagd als coureurs.”