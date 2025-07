Peacemaker was de hit van Comic-Con: check de trailer van seizoen 2

Afgelopen weekend was San Diego Comic Con in volle gang. Of eigenlijk wat minder in volle gang dan normaal, want Marvel had geen grote aankondigingen in Hal H, wat het normaal wel heeft. We hadden gehoopt dat er een ander merk zou opspringen om die spotlight te pakken, maar dat heeft niemand gedurfd. Het meest besproken was waarschijnlijk de trailer van seizoen 2 van Peacemaker.

Peacemaker

Peacemaker is normaliter heel humoristisch, maar nu wil de held niet meer de grap zijn, maar juist de echte held. James Gunn maakte deze serie die werd genomineerd voor een Emmy na de eerste film waarin Peacemaker voorbij kwam: The Suicide Squad. Het eerste seizoen telde acht afleveringen en speelde zich vijf maanden na The Suicide Squad af. Christopher Smith, Peacemaker, wordt door de Amerikaanse overheid aangenomen om Project Butterfly als missie aan te nemen. Wat bleek? De aarde moest worden gered van buitenaardse wezens die op vlinders lijken.

Peacemaker zelf wordt gespeeld door de hardwerkende John Cena, en die keert weer gewoon terug voor het nieuwe seizoen. Nhut Lee en Robert Patrick zijn ook in het nieuwe seizoen te zien, net als Steve Agee, Jennifer Holland en Danielle Brooks die ook in het eerste seizoen te zien waren. We hebben er bovendien zin in om Frank Grillo te zien als nieuw gezicht, die Rick Flagg Sr. speelt. Hij is erop uit om wraak te nemen na de dood an zijn zoon.