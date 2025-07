Freddy’s is zichzelf niet meer in Five Nights at Freddy’s 2 trailer

De game Five Nights at Freddy’s is al jaren zwaar populair op Twitch. Zo populair, dat filmhuis Blumhouse er twee jaar geleden een verfilming van maakte. Robot-mascottes komen in deze film tot leven en blijken niet zo vriendelijk als aanvankelijk werd gedacht. De film was net zo’n hit als het spel en daarom is er een deel twee gemaakt.

Five Nights at Freddy’s 2

Je zou natuurlijk kunnen kiezen voor de naam Six Nights at Freddy’s voor de opvolger, of juist Five Nights at Angela’s, maar Blumhouse gooit er liever nog een extra getal in. Hij heet dus gewoon Five Nights at Freddy’s 2. Ook gebeurt er weer ongeveer hetzelfde en zijn er meerdere mensen terug uit de eerste film: die het overleefd hebben natuurlijk…

In de trailer krijgen we al vrij vroeg een flinke jumpscare te verwerken, en dat is ook wel echt de toon van deze films. Mike (Josh Hutcherson) en Vanessa (Elizabeth Lail) hebben net een jaar geleden hun traumatische ervaringen bij Freddy Fazbears Pizza achter de rug, als Mike’s kleine zusje Abby (Piper Rubio) een bericht krijgt van de robotische mascottes, lijkt het weer allemaal fout te gaan.

Blumhouse

Nou ja, dat lijkt natuurlijk niet alleen zo, dat is ook zo. Dit is Blumhouse, die maken bepaald geen Sound of Music-achtige films. Je kunt in deze film ook wat nieuwe gezichten verwachten: er moet immers vers bloed zijn om te laten sterven. Freddy Carter, McKenna Grace, Skeet Ulrich en Wayne Knight zijn van de partij.

Five Nights at Freddy’s 2 verschijnt op 5 december in de bioscoop. Ideale sinterklaasfilm, toch?