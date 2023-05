PlayStation Showcase: Sony kondigt nieuwe handheld Project Q aan

E3 is vroeg dit jaar. Hoewel het game-evenement is afgeblazen, zijn er toch veel gamebedrijven die hun eigen aankondigingen in deze periode doen. Sony trapt af met een bomvolle PlayStation Showcase waar menig gamer extra goed van heeft geslapen. Onder andere met een nieuwe handheld: Project Q. We noemen de 10 grootste aankondigingen.

1. De nieuwe handheld Project Q Het heeft een 8 inch-HD-scherm en lijkt verder op een gespleten PS5-controller: de aankomende handheld van Sony. Je kunt met dit apparaat games streamen vanaf je PlayStation 5. Wanneer het verschijnt is nog onbekend, net als verdere ins en outs.

2. Dubbel Spider-Man-plezier in Spider-Man 2 De eerste Amazing Spider-Man-game was een grote hit en datzelfde geldt voor opvolger Miles Morales. In de nieuwe game Spider-Man 2 lijkt er vanalles samen te komen, want je doorkruist af en toe met twee Spider-Mans tegelijk de suburbs rond New York. Hoe ga je snel wegkomen als je geen wolkenkrabbers hebt om je aan op te trekken? Tijdens de Showcase is er een vrij groot gedeelte over Spider-Man 2 gegaan en werd er voornamelijk een groot deel gameplay getoond. Plus een nieuwe schurk: Kraven the Hunter.

3. 17 oktober verschijnt Alan Wake 2 Hier hebben gamers heel lang naar uitgekeken: Alan Wake 2. Wake zat vast in de Dark Place, maar hij is nu samen met Saga Anderson om zijn onderzoek verder vorm te geven. De nodige dosis horror dus, komt op 17 oktober naar PlayStation 5.

4. Sony komt met nieuwe oordopjes Er zijn al heel veel noisecancelling oordopjes, maar PlayStation wil ook meedoen. Het komt met oordopjes in de stijl van PS5, met noise cancellation.

5. Remake van Metal Gear Solid: Snake Eater aangekondigd PlayStation heeft een remake aangekondigd van Metal Gear Solid: Snake Eater. Dat deed het met een flinke teaser, zonder verder enige vorm van gameplay. Daarnaast komt er een Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 met daarin Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty en Metal Gear Solid 3: Snake Eater. De nieuwe game is ook los verkrijgbaar: vanaf deze herfst.

6. Assassin’s Creed Mirage verschijnt 12 oktober De nieuwe Ubisoft-game Assassin’s Creed Mirage verschijnt op 12 oktober op Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 en PC. Het spel speelt zich af in het Bagdad van de negende eeuw. Nieuw is de functie Assassin’s Focus, waarmee je meerdere doelwitten in een soort kettingreactie kunt aanvallen.

7. Dragon’s Dogma 2 is onthuld met nieuwe trailer We wisten dat Dragon’s Dogma eraan kwam, maar nu is het zeker: het spel is officieel onthuld, inclusief trailer. Daar moeten we het ook mee doen: meer info is er niet.

8. Bungie kondigt semi-nieuwe IP aan: Marathon Bungie heeft een nieuwe IP aangekondigd genaamd Marathon. Het speelt zich af in een eerder aangeboord universum, dat van Marathon uit 1992. Toch moet het een vrij andere game worden, met PvP-focus en helemaal geen solo-campaign.

9. Nieuwe trailer voor Final Fantasy XVI Fans van FF hebben niet lang meer voor het nieuwe deel uitkomt. Op 22 juni staat dat te gebeuren, maar niet voordat we nog een nieuwe trailer hebben gekregen. Dat vond gisteren plaats: een diepere kijk op Clive en een grote hoeveelheid monsters en vriendelijke personages die erbij komen.

10. Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 verschijnt eind 2023 Tijdens de PlayStation Showcase is aangekondigd dat Five Nights at Freddy’s, de Twitch-hit, eind dit jaar wordt voorzien van de opvolger Help Wanted 2. Het is een PSVR2-spel vol met mini-games, zoals we dat kennen van deze franchise.

PlayStation Showcase Daarnaast nog veel meer nieuws, waaronder: The Talos Principle 2 verschijnt dit jaar, Helldivers 2 (opvolger van Helldivers) is aangekondigd door Arrowhead Game Studios en komt dit jaar nog naar PlayStation5 en PC. Square Enix komt met Foamstars, een soort Splatoon maar dan met schuim, Ghostrunner 2 is aangekondigd en komt dit jaar nog uit, Phantom Blade Zero werd aangekondigd (inclusief steampunkthema) en de koddige game The Plucky Square kreeg een nieuwe trailer.