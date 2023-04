Komt Sony met een nieuwe PlayStation-handheld?

Cloudgaming

Het is niet zo gek dat Sony met een handheld zou komen: het is een goede manier om de consolegames te kunnen spelen via de cloud. Denk maar aan Steam Deck, dat is ook een manier om PC-games te spelen, zonder dat je hiervoor een PC nodig hebt. Sony heeft natuurlijk al de infrastructuur voor een clouddienst, want het biedt ook al cloudgaming aan, maar lijkt het stevig te willen opkrikken. Het heeft momenteel 22 vacatures uitstaan die alles te maken hebben met cloud gaming. Platform-engineers, technisch schrijvers, software-engineers, netwerk-engineers en ga zo maar door. Het is duidelijk dat Sony iets van plan is. Ze zoeken onder andere mensen die helpen met ‘innovaties voor de nieuwe generatie technologie’.

Sony lijkt zijn clouddiensten te bouwen op Amazon, niet op de technologie van Microsoft. Hoewel dat logisch lijkt, Microsoft is immers een grote concurrent, heeft het bedrijf in 2019 nog aangegeven juist wel met Microsoft te werken aan de cloud. Dat is blijkbaar van de baan, mogelijk door de zet van Microsoft om Activision te kopen (al moeten we nog zien of dat doorgaat). Nu is het niet gezegd dat Sony dan ook met een handheld komt, wanneer het zijn clouddiensten wil uitbreiden, maar de kans is toch wel groot dat het ermee bezig is.