​Steam Deck review: een droomhandheld die soepeler kan

De ene na de andere handheld wordt geïntroduceerd, maar er zijn er maar weinig zo populair als Steam Deck. Maker Valve had moeite om de grote vraag aan te kunnen, maar inmiddels is de productie op de rit. Is Steam Deck zelf dat ook?

Steam Deck Dit is een bijzondere handheld. Steam Deck maakt het voor het eerst echt mogelijk om triple A-games op een handheld te spelen. Je hebt namelijk toegang tot zo’n beetje de hele Steam-bibliotheek. Denk aan minuscule indiegames, maar ook de grootste AAA-titels ter wereld. Plus: je kunt gebruikmaken van de Steam Sales zoals je dat ook op de pc zou doen. Ideaal om voor een prikkie nieuwe games te ervaren. So far so good. Tel 420 euro neer en je bezit een Steam Deck, al zijn er ook duurdere varianten die wat luxer zijn uitgevoerd qua opslag. De handheld is er in één kleur: zwart en de controls aan de zijkant zitten vast: je kunt ze dus niet losklikken zoals je dat bij Nintendo Switch gewend bent. Het apparaat ligt heel lekker in de hand, al is het wel even wennen aan de sticks die naast de knoppen zitten, want dat is bij bijvoorbeeld Switch en op een gewone controller net even anders. Ook moet je altijd een oplader bij de hand hebben, want speel je intensief, dan kun je maar een paar uur vooruit met de batterij van deze handheld.

PC in het klein Op zich is de gebruikerservaring van Steam Deck heel erg goed. Je kunt er makkelijk een weg in vinden: het spreekt allemaal redelijk vanzelf. Een puntje is wel dat je net als bij PC-games moet blijven tweaken tussen prestaties en graphics. Je wil wel 60 frames per seconde halen, maar dat is niet altijd realistisch. Dat vele instellen heb je bij consoles niet: die game wordt dan zo mooi mogelijk gemaakt voor die console. Steam Deck draait gewoon PC-games in het klein, dus je zal toch even moeten experimenteren met de graphics. En helaas: hoe hoger je de prestaties van het spel zet op de handheld, hoe sneller de batterij leeg gaat. Dat is echter niet het lastigste. Dat is namelijk dat niet alle titels werken. Soms staat er in de Steam Store dat het ‘verified’ is: dan werkt het spel sowieso. Staat er ‘playable’, dan kom je soms veel te kleine knopjes tegen (maar is het wel te spelen) en bij ‘unsupported’ doet hij het niet. Daarnaast is er nog een label: ‘unknown’. Daarbij word je met een kluitje het riet ingestuurd. Aan de andere kant is de Steam-bibliotheek zo immens groot: geen wonder dat nog niet alle games volop op Steam Deck zijn getest. Plus, kies je voor zo’n ‘unknown’-game en blijkt het echt niet speelbaar: als je minder dan twee uur speelt, dan kun je een refund aanvragen en krijg je binnen de kortste keren je geld gewoon weer terug.

Enorm veelzijdige handheld Wat Valve enorm goed heeft gedaan met Steam Deck, dat is je helpen. Er is zoveel mogelijk, dat het soms moeilijk te zien is waar je moet beginnen. Steam Deck neemt je aan de hand mee. Het geeft je bovendien heel veel tips. Zo laat hij je weten hoe je een PC-game die je zelf bezit kunt installeren, of als jij liever de Epic Game launcher wil gebruiken voor Fortnite, of Battle.net voor World of Warcraft, dan kun je dat gewoon zelf regelen. Zelfs emulatoren kun je erop zetten, maar de legaliteit ervan is uiteraard wel jouw verantwoordelijkheid. Het is dus veel meer dan een console waarop je games kunt spelen: je kunt er bijvoorbeeld ook films en series op streamen als je dat wil, of je mail op checken. Een console is een gesloten systeem, maar op Steam Deck kun je alles installeren wat je wilt, dat betekent dat je zelfs Windows kunt draaien. Dankzij de USB-C-poort is het mogelijk om je Steam Deck op een monitor aan te sluiten en zo op groot scherm te spelen, al is er ook een speciale dock te koop waarmee je het apparaat op televisie kunt gebruiken. Het is daarnaast ook mogelijk om een PlayStation-, Xbox- of zelfs Nintendo Switch-controller te gebruiken met Steam Deck. Hadden we al gezegd dat het een veelzijdig apparaat is?

Benodigdheden: extra accu Gamen zelf gaat heel goed op het 7 inch lcd-aanraakscherm van Steam, al zijn de laadtijden soms wel wat lang. Misschien zijn we verwend met de huidige generatie consoles, maar de laadtijden van games zitten ergens tussen die van PlayStation 4 en PlayStation 5 in, als we een schatting maken. Dat is geen ramp: het is al heel bijzonder om een betaalbare handheld te gebruiken die zoveel games kan afspelen en tegelijkertijd zo draagbaar is. Het is geweldig om games als Death Stranding, God of War, Control en Dirt 5 ineens in de trein of bij de bushalte te kunnen spelen. Of gezellig op de bank terwijl je vriend(in) televisie kijkt. Het is voor een apparaat dat zoveel kan en gebruikmaakt van technologie die al jaren wordt gemaakt voor een heel ander doel erg bijzonder wat Steam Deck allemaal kan. Het voelt zeker niet als een console die nog in de kinderschoenen staat, al kan de gebruikerservaring wel iets soepeler. Toch wordt daar mede met die labels in de Steam Store hard aan gewerkt. Wil je een Steam Deck kopen, ga dan zeker voor een extra accu en zorg dat je in eerste instantie met deze handheld begint met een gezonde dosis geduld. Dan zal je verrast zijn van wat er mogelijk is, net zoals wij dat zijn. Aan Steam Deck zal je zeker geen buil vallen.