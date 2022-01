​Steam Deck: Valve verstuurt eerste gamehybrides op 28 februari

Valve kondigt aan dat Steam Deck wordt verzonden op 28 februari. Het gaat dan om de eerste modellen en de eerste batch, want door schaarste op de markt kan niet alles in één keer worden uitgeleverd. Op 25 februari krijgen mensen met een reservering de kans om te bevestigen dat zij inderdaad Steam Deck willen aanschaffen, zodat alleen mensen die hem echt willen de handheld/console-hybride (en grote Switch-concurrent) kopen.

Hype Er is niet vaak zoveel hype geweest rondom een gameconsole die niet van Nintendo, PlayStation of Xbox komt. Steam Deck wordt gemaakt door Valve, het bedrijf achter de Steam webwinkel voor PC-games. Het is dan ook de bedoeling dat je op Steam Deck alle games kunt spelen die ook op Steam staan. Dat zijn veel: heel veel. Meer dan vijftigduizend stuks. 50.000. Je bent dus wel even zoet. Zeker omdat er elk seizoen Steam Sales zijn waarin je voor een paar euro de grootste AAA-games kunt kopen.

Chiptekort Het is dus een zeer gewild apparaat, maar ook Valve is slachtoffer van het chiptekort. Het moest de release van Steam Deck eerder al uitstellen. Nu schrijft het: “Op 25 februari versturen we de eerste lading e-mails om een bestelling te plaatsen naar mensen met een reservering. Klanten hebben 3 dagen (72 uur) de tijd na ontvangst van de bestellingsmail om hun aankoop te maken. Daarna gaat hun reservering naar de volgende persoon in de wachtrij. De eerste eenheden worden vanaf 28 februari naar klanten verstuurd, en we zijn van plan om elke week een nieuwe groep bestellingsmails uit te sturen.”

Steam Deck Als je een reservering hebt gemaakt, dan kun je erop rekenen dat er op 25 februari rond 19:00 uur een e-mail in je inbox verschijnt. Je kunt alleen de Steam Deck-variant kopen waarvoor je je in eerste instantie hebt ingeschreven. De reserveringskosten worden verrekend met de prijs van je Steam Deck. Steam Deck kost 419 euro voor de 64GB-variant, maar voor 549 euro heb je er een met 256GB SSD.

SteamOS Steam Deck draait op SteamOS en bevat een touchscreen om zo PC-games via het aanraakscherm te kunnen spelen. Door dit vrij open besturingssysteem kun je ook andere programma’s en gamelaunchers installeren. Het is zelfs mogelijk om een soort mini-PC van de console te maken. Dit zijn de specificaties van het apparaat: CPU: Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (tot 448 GFlops FP32)

GPU: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (tot 1.6 TFlops FP32)

Werkgeheugen: 16 GB LPDDR5

Opslaggeheugen: 64GB eMMC base, 256GB en 512GB NVMe PCIe Gen 3 SSDs beschikbaar

Grootte: 11.7" breed, 4.6" hoog en 1.9" diep

Gewicht: 66 gram

Scherm: 7 inch 1280x800 (16:10) 60Hz LCD

Audio: 3.5mm stereojack

Accu: 40WHr (2 - 8 hours spelen op één keer laden)

Video output (docked): tot 4K 120Hz / 8K 60Hz

Ports (inclusief dock): microSD card-uitbreiding, USB 2.0 en 3.1, HDMI, DisplayPort

Verbinding: 2.4GHz / 5GHz Wifi, Bluetooth 5.0

Dynamic Cloud Sync Er is ook net bekendgemaakt dat Steam Deck en PC worden voorzien van Dynamic Cloud Sync, waardoor je soepel kunt schakelen tussen het spelen van een game op de handheld of op de PC. Voordat je Steam Deck in slaapmodus gaat, wordt alle data van je game automatisch naar de cloud gestuurd. Zo kun je op je PC weer precies verder spelen waar je het spel op Steam Deck verliet. Geen wonder dus dat dit zo'n gewild apparaat is, met zijn vele mogelijkheden, gigantische bieb aan games om uit te kiezen en mogelijkheid om van handheld naar PC te wisselen.