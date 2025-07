Netflix-thriller Untamed met Eric Bana is wereldwijde hit

Kijkcijfers liegen niet

Met 119,5 miljoen kijkuren wereldwijd in slechts één week, staat Untamed op plek #1 in de Engelstalige Netflix Top 10. Daarmee laat de serie populaire titels als Amy Bradley Is Missing: Seizoen 1 & The Sandman: Seizoen 2 ruim achter zich. Ook in Nederland staat Untamed deze week op 1 in de top 10.

Een aanrader voor fans van True Detective en The Dry

Wie houdt van series als True Detective, Ozark of The Dry (waarin Eric Bana eveneens te zien was), zal veel herkennen in Untamed. De serie vraagt om aandacht en geduld, maar beloont met gelaagde spanning en een beklijvend einde.

Of je nu blijft voor de plot of voor de visuals: Untamed is een thriller die niet schreeuwt, maar fluistert — en daardoor des te indringender voelt.

Untamed is nu te streamen op Netflix.