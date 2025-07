Dit zie je op Netflix in juli 2025: nieuwe films, series en specials

Ben je klaar voor een zomer vol nieuwe series, films en documentaires? Netflix komt deze maand met een super gevarieerd aanbod! Of je nu van spanning houdt, lekker wil lachen of je in de wereld van anime wilt duiken, er is genoeg te zien.

Deze maand kunnen we onder andere de terugkeer van ‘The Sandman: Season 2’ verwachten. Ook fans van sportdocumentaires worden niet teleurgesteld, met de langverwachte ‘Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3’. Voor de actie- en superheldenliefhebbers is ‘The Old Guard 2’ dé film om te kijken. En ja, ook de anime-community wordt niet vergeten met titels als ‘The Summer Hikaru Died’ en ‘Sakamoto Days’. Dit is slechts een voorproefje van alles wat je in juli 2025 op Netflix kunt verwachten!

Netflix Series in Juli 2025

We beginnen traditioneel met een overzicht van alle nieuwe Netflix Original Series. Iets waar Netflix natuurlijk altijd de focus op heeft. Deze series komen vaak helemaal in een keer beschikbaar om te bingen, op een paar uitzonderingen na waarbij je dan wekelijks moet wachten tot er een nieuwe aflevering beschikbaar komt.