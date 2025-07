Deze mysterieuze film staat plots wereldwijd op #1 op Netflix

Soms duikt er ineens een film op die niemand zag aankomen. Brick, een onbekende thriller met een eenvoudig maar beklemmend uitgangspunt, is deze week uit het niets uitgegroeid tot een wereldwijde hit op Netflix. In maar liefst 36 landen staat de film op nummer één in de lijst van niet-Engelstalige titels. In totaal werd Brick in één week ruim 18 miljoen keer bekeken. Ook in Nederland staat de mysterieuze film inmiddels in de top 10.

Waar gaat Brick over?

De film draait om de bewoners van een appartementsgebouw die op een dag ontdekken dat hun hele complex plots is omsloten door een bakstenen muur. Geen deuren, geen ramen, geen uitgangen — alsof het gebouw is ingemetseld. Wat begint als een onverklaarbaar fenomeen, verandert al snel in een strijd om overleving. De hoofdpersonages, Tim en Olivia, moeten samen met de andere bewoners uitvinden hoe ze kunnen ontsnappen — en of ze elkaar wel kunnen vertrouwen.

Met een speelduur van 1 uur en 41 minuten neemt Brick je mee in een steeds claustrofobischer wordend verhaal dat doet denken aan titels als The Platform, Cube of The Mist. Er is weinig ruimte voor spektakel, maar des te meer voor psychologische spanning en onderhuidse dreiging.

Waarom slaat Brick nu ineens aan?

De plotselinge doorbraak van de film lijkt vooral te danken aan sociale media. Op TikTok en Instagram worden massaal scènes gedeeld waarin de muur plots verschijnt of waarin de spanning binnen het gebouw escaleert. Die virale aandacht zorgt ervoor dat steeds meer mensen de film aanklikken — vaak uit nieuwsgierigheid.

Wat ook opvalt: