Alison Brie en Dave Franco lijken happy in thriller Together

De jonge regisseur Michael Shanks heeft vooral shorts gemaakt, maar waagt zich nu aan een lange film: Together. Hij wist de getalenteerde Alison Brie (GLOW) en Dave Franco (Neighbors) aan zich te binden voor deze prent. En vooral aan elkaar, want deze psychologische horrorfilm draait om een getrouwd koppeltje dat een nieuw leven wil beginnen op het platteland. Maar ja, dit soort verhuisacties en horror gaan natuurlijk niet goed samen…

Together

Ze komen erachter dat er een kwade kracht in hun huis woont, maar uiteindelijk blijkt dat het vooral de vraag is of die kwade kracht niet in henzelf schuilgaat. Met vooral hun relatie als zondebok. Verwacht een thriller-achtige sfeer waarin een koppel maar moet zien of het echt op elkaar kan vertrouwen of niet. Together verschijnt op 1 augustus en in de trailer zie je vast, wel.. veel van de goede dagen van de twee.