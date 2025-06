Netflix komt met Squid Game The Final Farewell-event in Rotterdam

Derde seizoen op Netflix

Het derde seizoen van Squid Game is net als de eerste twee gemaakt door Hwang Dong-hyuk, maar in de hoofdrol Lee Jung-jae, en rollen voor Lee Byung-hun, Wi Ha-joon, Im Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young en Park Sung-hoon. De spellen beloven nog dodelijker te worden, terwijl In-ho allerlei hoge pieven uitnodigt en zijn broer Jun-ho op het eiland blijft zoeken, terwijl hij geen idee heeft dat er een slang in zijn team zit. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen heet Keys and Knives en in totaal zijn er 6 afleveringen die samen het derde seizoen maken.

Hwang zegt dat hij hiermee alles heeft kunnen vertellen dat hij in petto had voor Squid Game en dat er verder geen verhalen nodig zijn. Eigenlijk was het de bedoeling dat seizoen twee en drie samen een seizoen waren, maar er waren zoveel afleveringen dat hierin toch een andere keuze is gemaakt. In december 2024 verscheen seizoen 2 en nu worden we al op seizoen 3 getrakteerd, dat achter elkaar is opgenomen.

Het derde seizoen van Squid Game is te zien vanaf 26 juni op Netflix, met het Squid Game The Final Farewell-event op 28 en 29 juni van 11:00 tot 19:00 uur bij RIF010 in Rotterdam.