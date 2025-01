Squid Game seizoen 3 verschijnt veel eerder

Wie seizoen 2 van Squid Game heeft gekeken, is extreem hongerig naar seizoen 3. Goed nieuws: daarop hoeven we niet een jaar te wachten. In tegenstelling tot eerder bericht, namelijk dat het derde seizoen waarschijnlijk in december 2025 zou komen, zegt de maker van de serie nu dat hij de lancering in de zomer of herfst verwacht.

Hwang Dong-hyuk

In een interview met Variety zegt Hwang Dong-hyuk dat. Het is al bekend dat seizoen 2 en 3 tegelijkertijd zijn geschreven en opgenomen, waardoor we het al erg lang vonden om er nog een heel jaar op te wachten: zeker omdat seizoen 2 vooral een opener is naar meer, in plaats van dat we al veel afsluiting hebben gehad. Veel mensen denken dat Squid Game seizoen 3 in de zomer komt, omdat de herfst eigenlijk al gereserveerd zou zijn voor Stranger Things seizoen 5, dat natuurlijk goed past bij de Halloweentijd.