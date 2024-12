5 Unieke tips voor de ultieme Squid Game watch party

Morgen 26 december is het zo ver, dan verschijnt op Netflix het langverwachte nieuwe seizoen van Squid Game. Zegt dat je helemaal niets, dan even een korte uitleg. Het eerste seizoen van Squid Game was een ongekende Zuid-Koreaanse Netflix-hit waarin 456 financieel wanhopige deelnemers worden uitgenodigd voor een mysterieuze reeks kinderspellen met dodelijke consequenties. De winnaar ontving een enorme geldprijs van omgerekend ongeveer 33 miljoen dollar.

Squid Game was een combinatie van intense spanning, kreeg behoorlijk wat maatschappelijke kritiek en had ook nog op momenten emotionele diepgang tussen de deelnemers. De serie had een scherpe blik op thema’s als ongelijkheid, hebzucht en morele keuzes. Het was een ‘never seen before’. Je vond het geweldig of helemaal niet. Je bleef kijken of was na het eerste spelletje er helemaal klaar mee. Toch zorgde het unieke concept en de visueel opvallende stijl voor een wereldwijd fenomeen. Wie de serie heeft afgekeken wilde na afloop maar één ding. Hoe gaat dit verder

Squid Game seizoen 2

Inmiddels staan we kort voor de lancering van Squid Game seizoen 2. De teasers zijn voorbij, een heel goeie trailer is er echter nooit gekomen. Het laat genoeg aan je verbeelding over. Het is in ieder geval het perfecte moment voor fans om samen te komen voor een spannende ‘viewing party’. Maar hoe maak je van jouw avond niet alleen een binge-worthy ervaring, maar een échte hit?

5 Tips van Johnnie Walker voor een exclusieve Squid Game Edition

Johnnie Walker, een van de weinige whisky merken die nauwelijks uitleg behoeft te krijgen heeft het idee gelanceerd om in samenwerking met Netflix een gezellig avondje te bedenken. De uitkomst is een exclusieve limited edition whiskyfles, perfect voor een Squid Game-thema-avond met 5 unieke tips om de ultieme Squid Game watch party te organiseren.

Het is een optelsom van thematische cocktails tot Koreaanse snacks en interactieve challenges – genoeg om een memorabele avond te hosten.