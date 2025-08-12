Hitte-alarm 10 tips om de zomerhitte te overleven zonder te zeuren

Ga naar kantoor… van iemand anders

Zoek een kennis of familielid die klaagt over een veel te koude airco op kantoor en ‘bied’ aan om daar een dagje te komen werken. Laptop mee, kop koffie pakken, niemand die het doorheeft. Co-workers nieuwe stijl.

Investeer in het ultieme zomer-item: de koelwashand

Je kunt er gewoon een uit de badkamer voor gebruiken (kost dus geen investering) Natmaken, in de vriezer leggen, in een plastic zakje meenemen naar kantoor en over je hoofd draperen tijdens een Teams-meeting. Kost niks, effect maximaal. En weet je wat, dit is de ultieme upgrade, pak 3 washandjes en neem ze mee in een koeltasje met zo’n vrieselement, ook uit de vriezer.

Doe alsof je in Spanje woont

Heerlijk joh, tip van Rene van der Gijp. Houdt siësta van 14:00 tot 17:00. Niemand mag je storen. Vertel gewoon dat je volledig in een Europese werkcultuur bent geïntegreerd. En ken je Gijp niet, gewoon verder leven.

Zet je ventilator andersom

Niet op jezelf richten, maar juist op een open raam. Zo blaas je warme lucht weg uit je kantoor en kan er koelere lucht binnenkomen. Klinkt te simpel om waar te zijn, maar dat is het niet.

Organiseer een koelkast-sprint

Elke twee uur mag je één minuut met de deur open voor een ‘ingrediënten check’ voor de koelkast gaan staan. Pure verfrissing. Leg van te voren wel wat waterijsjes in het toch al overvolle vriesvak met washandjes.

Maak vrienden met ijsboeren

Kleine moeite, altijd een amicaal praatje maken met de eigenaar van de ijssalon. Je moet hier echt even afkoelen want op kantoor, niet te doen joh! Voor je het weet, sta je op de lijst voor gratis proefbolletjes.

Verander je douche-routine, lauw is het nieuwe koud.

Kouder douchen helpt zeggen ze … maar dan weer niet te koud. Anders gaat je lichaam juist harder stoken en heb je nog meer last van de warmte. Lauw is het nieuwe koud.

Upgrade je drinkwater

Onder de noemer van serieuze tips is dit mijn nummer één. Drink niet gewoon kraanwater. Nope, kies voor water met munt, komkommer, citroen of bevroren druiven. Het voelt als vakantie in je eigen keuken, wel uit de koelkast!

Werk ‘buiten’ binnen

Zet je bureaustoel lekker bij het open raam, voeten in een emmer koud water. Ziet er raar uit maar het lijkt alsof je aan zee zit, voelt echt fantastisch.

Accepteer gewoon dat je zweet

We zijn geen robots. In Zuid-Europa lopen mensen bij 35 graden gewoon te sjouwen. Stel je dus nu eens niet aan, lekker zonnetje, warm weer, vooral de avonden zijn om te genieten. Geloof me, je overleeft het echt wel.

Als laatste nog even een bonustip voor als je met de auto naar je werk gaat: Zet je airco in je auto op 21 graden. Niet op de ijsbeerstand (Low). dat scheelt brandstof en het voelt bij het uitstappen niet alsof je tegen een muur van lava oploopt.