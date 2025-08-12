Hitte-alarm 10 tips om de zomerhitte te overleven zonder te zeuren

We zijn er weer hoor, de KNMI zet Nederland weer even op scherp, we hebben een weeralarm want het wordt, niet schrikken, op sommige plaatsen boven de 30 graden. Dat is balen voor onze weermannen want dit is natuurlijk code rood en erger hebben ze niet. Ik zou code paars voorstellen, die is er nog nog niet want van code rood kijkt niemand meer op. Die is inmiddels als zo vaak afgegeven zodat niemand zich er nog druk over maakt.
Als er bij KNMI stoom uit de computers komt zie je dat ook terug in de weer-apps, die staan geheel in stijl ook roodgloeiend en apen hetzelfde hitte-alarm natuurlijk na. Het wordt warm, of nee, heet zelfs. En hoewel we met z’n allen massaal naar Zuid-Europa vliegen voor ‘dat lekkere zonnetje’, verandert Nederland bij 30 graden in een land vol zuchtende, puffende en licht geïrriteerde mensen. En vooral wie gewoon moet werken, die laat het weten met ‘hete’ argumenten, onze Airco is stuk, dit is echt niet te doen. ik smelt, kan ik thuis werken. Blijkbaar is het daar vaak ander weer. Maar ramen lekker open, briesje pakken, nee joh, dat is veel te makkelijk.
Voor iedereen die klaagt óf juist dolblij is met dit weer hebben we 10 (originele) tips om de komende weken te overleven. Helpen ze niet, dan heb je in elk geval gelachen.
Zoek een kennis of familielid die klaagt over een veel te koude airco op kantoor en ‘bied’ aan om daar een dagje te komen werken. Laptop mee, kop koffie pakken, niemand die het doorheeft. Co-workers nieuwe stijl.
Je kunt er gewoon een uit de badkamer voor gebruiken (kost dus geen investering) Natmaken, in de vriezer leggen, in een plastic zakje meenemen naar kantoor en over je hoofd draperen tijdens een Teams-meeting. Kost niks, effect maximaal. En weet je wat, dit is de ultieme upgrade, pak 3 washandjes en neem ze mee in een koeltasje met zo’n vrieselement, ook uit de vriezer.
Heerlijk joh, tip van Rene van der Gijp. Houdt siësta van 14:00 tot 17:00. Niemand mag je storen. Vertel gewoon dat je volledig in een Europese werkcultuur bent geïntegreerd. En ken je Gijp niet, gewoon verder leven.
Niet op jezelf richten, maar juist op een open raam. Zo blaas je warme lucht weg uit je kantoor en kan er koelere lucht binnenkomen. Klinkt te simpel om waar te zijn, maar dat is het niet.
Elke twee uur mag je één minuut met de deur open voor een ‘ingrediënten check’ voor de koelkast gaan staan. Pure verfrissing. Leg van te voren wel wat waterijsjes in het toch al overvolle vriesvak met washandjes.
Kleine moeite, altijd een amicaal praatje maken met de eigenaar van de ijssalon. Je moet hier echt even afkoelen want op kantoor, niet te doen joh! Voor je het weet, sta je op de lijst voor gratis proefbolletjes.
Kouder douchen helpt zeggen ze … maar dan weer niet te koud. Anders gaat je lichaam juist harder stoken en heb je nog meer last van de warmte. Lauw is het nieuwe koud.
Onder de noemer van serieuze tips is dit mijn nummer één. Drink niet gewoon kraanwater. Nope, kies voor water met munt, komkommer, citroen of bevroren druiven. Het voelt als vakantie in je eigen keuken, wel uit de koelkast!
Zet je bureaustoel lekker bij het open raam, voeten in een emmer koud water. Ziet er raar uit maar het lijkt alsof je aan zee zit, voelt echt fantastisch.
We zijn geen robots. In Zuid-Europa lopen mensen bij 35 graden gewoon te sjouwen. Stel je dus nu eens niet aan, lekker zonnetje, warm weer, vooral de avonden zijn om te genieten. Geloof me, je overleeft het echt wel.
Als laatste nog even een bonustip voor als je met de auto naar je werk gaat: Zet je airco in je auto op 21 graden. Niet op de ijsbeerstand (Low). dat scheelt brandstof en het voelt bij het uitstappen niet alsof je tegen een muur van lava oploopt.