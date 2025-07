Dit wordt deze zomer extra vaak gegoogled in Nederland

Festivalgangers verenigt u

Wereldwijd staat Nederland er goed voor qua festivals: we zijn nummer 3 als het gaat om zoekopdrachten naar festivals en we zijn dus best feestbeesten als de zon zich laat zien. Lowlands is natuurlijk heel populair, maar zag alsnog een 88 procent stijging sinds het voorjaar.

Pukkelpop in Belgie heeft een stijging van 84 procent en de camping bij festivals kan ook rekenen op een stijging van 80 procent. Mensen willen over festivals vaak weten wanneer het is, hoeveel bezoekers er zijn en speciaal bij Lowlands ook nog wat de link is met Sziget. In Nederland is de top 5 festivals: Lowlands, Pinkpop, Tomorrowland, Defqon.1 en Concert at SEA.

Dus, neem een bakje koude pastasalade mee als je onderweg bent naar Lowlands en naar Echte liefde is te koop luistert, want dan ben je helemaal on trend.