Wat de nieuwe aanpassing aan Google Discover betekent voor jouw site

Google Discover moet er ook aan geloven: AI-samenvattingen. Google test momenteel het geven van een samenvatting van een artikel op Google Discover en dat kan grote invloed hebben op je website.

AI-samenvattingen

Veel websites hebben via Google een paar manieren om gezien te worden. Mensen komen de website tegen in de zoekresultaten van de zoekmachine, mensen zien de website in Discover of de website komt voorbij bij nieuws of shopping. Via de zoekresultaten op Google is het steeds moeilijker om verkeer op je website te krijgen, omdat mensen het antwoord op hun vraag in de AI-samenvatting al krijgen. De bronvermelding is er wel, maar waarom zou je daar nog op klikken: je weet immers al wat je moet weten?

Een soortgelijke destilleerfunctie komt nu naar Google Discover op Google. Discover is een persoonlijke newsfeed waarin interessante artikelen staan over onderwerpen waar je vaker nieuws en artikelen over leest. Je vindt het in de Google-app, maar het is ook te vinden op de startpagina van Chrome op Android. Wat je ziet wordt daarnaast gebaseerd op je zoekgeschiedenis, wat je doet in Google-diensten zoals YouTube en op je locatie.