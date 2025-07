Het fundament van GEO is E-E-A-T: je hebt dus nog steeds kans op een blauw linkje

Google zet de wereld op z’n kop. Onze trouwe zoekmachine is getransformeerd in een ‘antwoordmachine’; een mechanisme dat erop is gericht om in AI-modus direct een compleet antwoord te geven. Een antwoord zo volledig dat een klik naar een website vaak overbodig wordt (zero-click). Je bedankt de AI vriendelijk voor de informatie en gaat lekker verder met dat wat je aan het doen was. Google vindt dit geweldig, want ze hebben eindelijk hun ultieme wens weten te bereiken: de ultieme kennisbank voor alles, opgebouwd uit de informatie van miljoenen websites. ‘Mission completed’ voor Google, maar tegelijkertijd een nachtmerrie voor de eigenaren van een website (of webshop).

Google stelt dit antwoord samen op basis van de content en context van o.a. jouw website en die van anderen. Het goede nieuws? In dit nieuwe speelveld is er echter nog steeds een hoofdprijs te winnen. Als het AI-model jouw content als uitzonderlijk waardevol beschouwt, kun je een eervolle vermelding krijgen binnen een AI-overview – en let op – vaak inclusief het felbegeerde blauwe linkje.

De sleutel tot die vermelding ligt in het complexe algoritme. Om daarin te slagen, moet je via E-E-A-T bewijzen dat je SEO-waarde onmiskenbaar is. Dit principe vormt de kern en het fundament van GEO:

Hoe E-E-A-T zorgt voor de fundering van je huis

Om deze complexe materie een beetje inzichtelijker te maken en uit te leggen wat het ‘nieuwe’ GEO en het inmiddels bekende E-E-A-T met elkaar te maken hebben, kun je het ook met een eenvoudige metafoor omschrijven.

Zie GEO maar als het complete ‘huis’ dat je bouwt om zichtbaar te zijn in de nieuwe AI-overviews. E-E-A-T is dan niets meer en niets minder dan de onmisbare ‘fundering’ van dat huis. En zonder een ijzersterke fundering (noem dit maar je strategie) zal je huis onbewoonbaar zijn en nooit als betrouwbaar worden beschouwd door een AI. Het is de absolute basis waarop de rest van je strategie moet rusten.

E-E-A-T is daarom de ultieme basis van GEO

De AI-modellen zoals die van Google zijn geprogrammeerd met maar één hoofddoel: het geven van een betrouwbaar, veilig en juist, en zo’n compleet mogelijk antwoord. Deze modellen zijn extreem gevoelig voor het verspreiden van desinformatie. Daarom zoeken ze naar dezelfde signalen van betrouwbaarheid die Google inmiddels al jaren gebruikt om de kwaliteit van websites te beoordelen. E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) is daarvoor het perfecte raamwerk. In het kort:

Experience & Expertise: De AI wil weten of de informatie afkomstig is van iemand die daadwerkelijk weet waar hij het over heeft. Een reisverslag geschreven door iemand die er echt geweest is, of een medisch advies door een arts, wordt als veel waardevoller gezien.

Authoritativeness & Trustworthiness: De AI controleert of je merk of auteur een erkende autoriteit is in het veld en of de informatie feitelijk en betrouwbaar is.

Wat voegt GEO naast E-E-A-T daar dan nog aan toe?

Als E-E-A-T de fundering is, is GEO uiteindelijk het volledige bouwplan. GEO omvat, naast E-E-A-T, nog een aantal meer technische en strategische elementen die specifiek gericht zijn op hoe de huidige machine van Google je content leest en uiteindelijk verwerkt. Om dat duidelijk te maken, moet je de technische structuur, het fenomeen van structured data en het gebruik van Schema.org markup begrijpen.

Met die laatste labelt Google expliciet wat je content is (denk aan een recept, een review, een reisverslag, een product of een FAQ). Dit maakt het voor een AI kinderlijk eenvoudig om de feiten correct te interpreteren en te gebruiken in een AI-overview. Maar laten we eerst maar dat ‘Schema.org markup’ trachten uit te leggen, want hier draait het dus wel om.

Wat is Schema.org markup precies en waarom is dit zo belangrijk?

Stel je voor dat Google een razendsnelle lezer is, maar die soms de context mist. Als hij de zin ‘een kamer bij Hotel Goderie in Roosendaal kost 120 euro’ leest, ziet hij alleen losse woorden. Hij weet niet 100% zeker wat de prijs of de locatie is.

Schema.org markup lost dit op door onzichtbare ‘etiketten’ aan je informatie toe te voegen, speciaal voor zoekmachines. Deze ‘markup’ (labeling) gebruikt een universeel digitaal woordenboek van Schema.org, zodat de zoekmachine precies wéét waar hij naar kijkt.

Zonder markup ziet Google dit: Een kamer voor een overnachting bij Hotel Goderie in Roosendaal kost 120 euro.

Mét markup begrijpt Google dit: Oké, dit gaat over een [hotel] met de [naam] Hotel Goderie. De [locatie] is Roosendaal en de [prijs] voor een [hotelkamer] is 120 euro.

Omdat Google de informatie nu 100% zeker begrijpt, kan hij het zoekresultaat verrijken met extra’s zoals sterrenbeoordelingen, prijzen en beschikbaarheid (zogenaamde ‘rich results’). Hierdoor valt jouw resultaat direct op, toon je relevante info en vergroot je de kans op een klik (en dus een boeking) aanzienlijk.

Waar gaat het dus uiteindelijk om?

Content moet zo geschreven zijn dat antwoorden op vragen direct en ondubbelzinnig zijn. Het gebruik van heldere koppen (bv. “Wat zijn de symptomen van…?”), opsommingen en tabellen helpen een AI om specifieke ‘brokjes’ informatie te extraheren (letterlijk uit elkaar te trekken).

Maar ook daar blijft het niet bij, want ook de conversatiestijl en het z.g. vraag-en-antwoord speelt mee. GEO richt zich nadrukkelijk op het beantwoorden van vragen zoals mensen ze aan een AI-assistent zouden stellen (Hoelang duurt het om van Roosendaal naar Groningen te rijden?). Dit is vaak net even anders dan de korte trefwoorden die je in een zoekbalk zou typen.

Als laatste spelen reputatie en context buiten je eigen website een rol. GEO kijkt breder dan alleen de data van een website. Hoe wordt je merk, product of auteur op andere betrouwbare sites (zoals Wikipedia, brancheorganisaties en nieuwsmedia) besproken? Deze externe validatie is een enorm sterk signaal voor een AI.

Conclusie

GEO is dus zeker geen compleet losstaand iets, maar eerder een evolutie van SEO waarbij de principes van E-E-A-T belangrijker zijn dan ooit. E-E-A-T zorgt ervoor dat de AI je als een betrouwbare bron beschouwt. GEO omvat alle technieken (inclusief E-E-A-T) om ervoor te zorgen dat het AI-model de content niet alleen vertrouwt, maar ook eenvoudig kan vinden, begrijpen en presenteren in zijn antwoord.