Hoe AI op Google kan zorgen dat je favoriete sites verdwijnen

Machine web

Sommige mensen omschrijven het als een apocalyps voor het internet. Weet je nog hoe irritant het was dat die ene website zijn artikelen achter een betaalmuur zette? Daar zullen meer sites toch weer naar moeten kijken, want van verkeer via Google moeten ze het steeds minder hebben, en daardoor ook minder van advertenties: die worden immers steeds minder gezien. Een implosie op het internet, want jarenlang werkte het anders: op basis van het aantal keer dat je pagina bekeken wordt ben je al dan niet aantrekkelijk voor adverterteerders, die natuurlijk graag willen dat zoveel mogelijk mensen hun product zien.

Hoe het internet werkt zal gaan veranderen door de introductie van AI Mode en AI Overviews. De BBC schreef het ook: het is geen internet meer, het is machine web. Het is geen net meer van verbonden mensen die content maken aan de ene kant en content lezen aan de andere kant. Het is een web waarin de mens een vraag stelt en het antwoord steeds vaker krijgt van een machine. Er wordt gedacht dat 68 procent van de internetactiviteit start in een zoekmachine: dat is dus veel verkeer dat niet meer naar je site komt, wanneer het antwoord al is gegeven. Als je wil weten of je een egel wel kattenmelk mag geven, dan heeft AI Overviews het antwoord al voor je: dat het antwoord niet klopt omdat het precies naar de verkeerde bron luistert, dat daargelaten, je zal waarschijnlijk niet eens naar de bron kijken. Niet eens naar het linkje naar de bron, als dat er al is: de namen van de bronnen worden zelfs niet weergegeven, alleen maar een klein ‘knopje’ met het woord bron, waar je dan overheen kunt muizen voor meer informatie.

Kunstmatige intelligentie

Websites die ervoor hebben gezorgd dat Google zo groot werd, worden niet alleen aan de kant geschoven door Google, ze worden heel direct door de zoekmachine aangevallen. En ja, dat is altijd een wisselwerking geweest: zonder content geen zoekmachine, maar tegelijkertijd ook zonder zoekmachine aanzienlijk minder verkeer naar de content. Pijnlijk dus dat Google een zaag heeft gepakt en aan de poten is gaan zagen. Eerst voorzichtig met AI Overview, vervolgens pakte het er een kettingzaag bij in de vorm van AI Mode. Volgens Google zorgt de nieuwe AI-tool dat het internet wordt ‘verjongd’, maar het lijkt er meer op dat het internet zoals we het kennen stukje bij beetje om zeep wordt geholpen. Of het echter jonger wordt, is de vraag: wordt er straks nog wel een site gemaakt? Is er nog wel internet over om te verjongen. Beetje dramatisch natuurlijk, er zijn altijd algemene sites van bedrijven en socials, maar veel sites bestaan omdat er mensen zijn die er teksten op tikken, op basis van research en hun eigen meningen.

Kun je dat allemaal door AI laten schrijven? Niet per se: er moet ook nieuwe ‘stof’ bijkomen, en AI kan vooral goed herkauwen, nog niet zozeer zelf creëren, nog lang niet hoe de mens het kan, maar het is de vraag hoe lang de mens nog mogelijkheid heeft om dat te laten zien via zijn eigen site, in plaats van indirect via een zoekmachine.