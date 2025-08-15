Zo zorg je dat je wordt gevonden in Google’s AI Overviews

We zeggen dit niet om aan te geven dat je juist niet in AI Overviews voor moet willen komen, maar meer om je bewust te maken van E-E-A-T. Dat staat voor Experience, Expertise, Authorativeness en Trustworthiness. Met andere woorden: ervaring, expertise, autoriteit en betrouwbaarheid.

Door te zorgen dat jouw website op Google overkomt als een site met die kenmerken, kom je eerder in AI Overviews terecht. En, ook belangrijk: door je website dus zo te schrijven dat er ook veel waarde uit te halen is voor iemand die naar dat onderwerp op zoek is, blijven mensen inderdaad langer op je site hangen.

E-E-A-T

Stop met denken in SEO op de oude manier, want mensen gaan waarschijnlijk niet meer zoveel klikken op de standaardlijst met linkjes. Ze komen inderdaad waarschijnlijk uit AI Overviews, die het halve scherm in beslag nemen en daardoor onvermijdelijk zijn. Denk niet meer zoveel in zoekwoorden, denk in expertise.

Een voorbeeld: heb jij een website over fotografie, zorg dan dat je dicht op het nieuws zit: als Fujifilm een nieuwe Instax-camera uit heeft, dan schrijf je erover, maar geef je ook een vleugje van je mening mee. Zo laat je zien dat jij op het nieuws zit, dat het echt jouw onderwerp is en dat je er ook iets van weet en aan kunt toevoegen. Google vindt het straks belangrijker wie je bent en waar je voor staat, dan dat je volgens een tool een slim zoekwoord hebt gekozen.