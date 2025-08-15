Zo zorg je dat je wordt gevonden in Google’s AI Overviews

Niet alle websitemakers zijn er al helemaal uit: is het nou een voordeel om gevonden te worden in AI Overviews of niet? Google gebruikt jouw content om iemand al snel het antwoord te geven. Maar het zet daar wel een linkje in naar jouw site. Het antwoord is voor veel uitgevers en sitemakers dan ook: ja, je wil in AI Overviews gevonden worden. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?
AI Overviews zorgt ervoor dat AI vast op het internet zoekt naar het antwoord op jouw zoekopdracht. Waar je dan normaal een linkje zou vinden naar de site waar dat antwoord waarschijnlijk op staat, daar krijg je nu meteen een antwoord boven die zoekresultaten: de AI Overviews. Heel handig, maar als je je antwoord al hebt, waarom zou je dan doorklikken? Google zegt dat er alsnog heel veel wordt geklikt en dat het juist waardevollere kliks zijn, omdat ze ervoor zorgen dat mensen meer verdieping opzoeken en dus langer op je site blijven. Er zijn ook onderzoeken die stellen dat er juist nagenoeg niet wordt doorgeklikt.
We zeggen dit niet om aan te geven dat je juist niet in AI Overviews voor moet willen komen, maar meer om je bewust te maken van E-E-A-T. Dat staat voor Experience, Expertise, Authorativeness en Trustworthiness. Met andere woorden: ervaring, expertise, autoriteit en betrouwbaarheid.
Door te zorgen dat jouw website op Google overkomt als een site met die kenmerken, kom je eerder in AI Overviews terecht. En, ook belangrijk: door je website dus zo te schrijven dat er ook veel waarde uit te halen is voor iemand die naar dat onderwerp op zoek is, blijven mensen inderdaad langer op je site hangen.
Stop met denken in SEO op de oude manier, want mensen gaan waarschijnlijk niet meer zoveel klikken op de standaardlijst met linkjes. Ze komen inderdaad waarschijnlijk uit AI Overviews, die het halve scherm in beslag nemen en daardoor onvermijdelijk zijn. Denk niet meer zoveel in zoekwoorden, denk in expertise.
Een voorbeeld: heb jij een website over fotografie, zorg dan dat je dicht op het nieuws zit: als Fujifilm een nieuwe Instax-camera uit heeft, dan schrijf je erover, maar geef je ook een vleugje van je mening mee. Zo laat je zien dat jij op het nieuws zit, dat het echt jouw onderwerp is en dat je er ook iets van weet en aan kunt toevoegen. Google vindt het straks belangrijker wie je bent en waar je voor staat, dan dat je volgens een tool een slim zoekwoord hebt gekozen.
Je hoeft SEO niet helemaal los te laten, maar het is wel goed om in eerste instantie te denken vanuit de expert die je bent. Zo voeg je waarde toe. Geen wauwelige teksten meer om maar aan een woordenaantal te komen en genoeg zoekwoorden kwijt te kunnen, maar artikelen die direct antwoord geven op een vraag en daarna de verdieping ingaan.
Zorg voor een goede structuur met kopjes, maar denk ook aan ‘blokken’ die je binnen bijvoorbeeld WordPress kunt gebruiken om zo een How-To of FAQ toe te voegen: die zien de Google-crawlers eerder staan en ze vinden het heerlijk om zoiets over te kunnen nemen. Gewoon, duidelijk.
Ben je voor je gevoel al hartstikke goed bezig, maar zit je toch niet in de AI Overviews? Het behelst natuurlijk wel meer dan dit alleen. Wil je je pagina laten checken op hoe AI Overviews-vriendelijk hij is, dan kun je er ook voor kiezen het door Redbanana te laten bekijken.
Meld je pagina aan, waarna je een gratis check ontvangt. Zo kun je snel handvatten krijgen om je website beter te maken voor de nieuwe wereld die Google dit jaar aan ons heeft gepresenteerd. Of nou ja, met een heleboel hulp van AI dus.