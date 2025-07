Hoe AI Overviews, SEO en E.E.A.T. samenkomen in Google’s zoekmachine

De complexiteit is dusdanig groot dat je er een boek over kunt schrijven. Het is complex, zeer complex, en dat allemaal omdat in november 2022 de wereld blij is gemaakt met een nieuw fenomeen, kunstmatige intelligentie, vooral bekend van ChatGPT. Een nieuwe wereld die zich in een moordend tempo ontwikkelt. En daar heeft Google heel veel last van. De zoekvolumes van de grootste en meest populaire zoekmachine ter wereld kelderen met een vaart omlaag die ze op 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View (het adres van Google in Californië) niet meer kunnen bijhouden. Dus moet het anders, fundamenteel anders, en wel per direct, dat is wat je ziet. We noemen het AI-antwoorden, gekozen en samengesteld door Google op basis van jouw data, ook dat nog.

Hoe dat werkt, vergeet het boek even, proberen we kort uit te leggen zonder al te veel tech-jargon, al lijkt dat vooralsnog onmogelijk. Wat zijn die AI-antwoorden nou precies? Hoe kiest Google wat erin komt te staan? Wat kun jij doen om niet uit beeld te verdwijnen? De korte uitleg.

De manier waarop Google vandaag zoekresultaten presenteert, verandert razendsnel, dat is inmiddels wel duidelijk en zichtbaar. Met de komst van generatieve AI, en vooral de introductie van de Search Generative Experience (SGE), verschuift het speelveld ingrijpend. Klassieke SEO blijft belangrijk, maar speelt nu samen met nieuwe lagen zoals AI Overviews, GEO-optimalisatie en het E.E.A.T.-framework. Wie online zichtbaar wil blijven, moet eerst snappen hoe deze onderdelen zich tot elkaar verhouden.

De bovenlaag: Google SGE

Google SGE is Google’s nieuwste speeltje, maar voor veel mensen voelt het eerder als een (ongewenste) vreemde indringer. Google is al sinds 2023 bezig met het testen van een AI-laag boven op de zoekresultaten. In plaats van meteen het bekende overzicht met websites te tonen, krijg je nu eerst een gegenereerd antwoord. Een samenvatting, door AI bij elkaar gebreid uit verschillende bronnen. Dit noemen we een AI-Overview. Klinkt netjes, maar in de praktijk betekent het dat Google zélf alvast antwoord geeft op je vraag nog voordat je ook nog maar één link hebt aangeklikt. En als jouw site niet in dat antwoord zit, heb je een probleem. In de meest extreme vorm heb je dikke pech en ziet de gebruiker jou misschien helemaal niet meer.

En dat is precies waarom SGE zo belangrijk is. Het bepaalt wat gebruikers wel en níet te zien krijgen. Het schuift jouw website zomaar opzij. Niet per ongeluk, volgens Google op relevantie bepaald, maar ook ‘by design’.