Google: Gebruikers krijgen liever samenvattingen dan linkjes

Decennialang was Google hofleverancier van linkjes, maar nu zegt het zelf dat mensen liever samenvattingen krijgen dan linkjes. Het zegt dat niet zomaar: het zit verwikkeld in een rechtszaak rond AI Overview, de nieuwe functie die mensen meteen antwoord geeft op wat ze Google vragen.

AI neemt zoekmachines over

AI neemt de zoekmachine van Google steeds meer over en dat betekent dat je niet meer gewoon de hele rits aan blauwe linkjes ziet als je iets in de zoekmachine opsnort. Je krijgt nu vaak AI Overview, waarin met behulp van AI alvast van sites de informatie wordt gepikt om je antwoord te geven. Het voorkomt dat je weg hoeft te klikken naar de site waar de informatie vandaan komt, al doet Google er eigenlijk geen uitspraken over of het verkeer inderdaad minder groot is naar sites. Het heeft recentelijk gezegd dat de AI Overview juist zorgt voor kwalitatief betere kliks.

Google heeft al meerdere rechtszaken tegen zich aangespannen zien worden over die AI Overviews: ze nemen het verkeer weg en zetten het hele internet op zijn kop, geven de aanklagers aan. Google zegt dat het verkeer relatief stabiel is, maar onder andere uitgeverij Penske Media ziet dat toch echt anders. Penske is een grote uitgever: het is onder andere bekend van The Hollywood Reporter en Rolling Stone. Ook andere uitgevers klagen Google aan of geven op sociale media aan hoe problematisch het is dat hun verkeer zo inzakt. En inzakkend verkeer betekent: inzakkende inkomsten, want die zijn vaak gebaseerd op verkeer.