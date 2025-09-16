Google: Gebruikers krijgen liever samenvattingen dan linkjes

Decennialang was Google hofleverancier van linkjes, maar nu zegt het zelf dat mensen liever samenvattingen krijgen dan linkjes. Het zegt dat niet zomaar: het zit verwikkeld in een rechtszaak rond AI Overview, de nieuwe functie die mensen meteen antwoord geeft op wat ze Google vragen.
AI neemt de zoekmachine van Google steeds meer over en dat betekent dat je niet meer gewoon de hele rits aan blauwe linkjes ziet als je iets in de zoekmachine opsnort. Je krijgt nu vaak AI Overview, waarin met behulp van AI alvast van sites de informatie wordt gepikt om je antwoord te geven. Het voorkomt dat je weg hoeft te klikken naar de site waar de informatie vandaan komt, al doet Google er eigenlijk geen uitspraken over of het verkeer inderdaad minder groot is naar sites. Het heeft recentelijk gezegd dat de AI Overview juist zorgt voor kwalitatief betere kliks.
Google heeft al meerdere rechtszaken tegen zich aangespannen zien worden over die AI Overviews: ze nemen het verkeer weg en zetten het hele internet op zijn kop, geven de aanklagers aan. Google zegt dat het verkeer relatief stabiel is, maar onder andere uitgeverij Penske Media ziet dat toch echt anders. Penske is een grote uitgever: het is onder andere bekend van The Hollywood Reporter en Rolling Stone. Ook andere uitgevers klagen Google aan of geven op sociale media aan hoe problematisch het is dat hun verkeer zo inzakt. En inzakkend verkeer betekent: inzakkende inkomsten, want die zijn vaak gebaseerd op verkeer.
Google’s Vice President van Government Affairs & Public Policy, Markham Erickson, zegt: “Ik kan wel iets zeggen over onze filosofie, namelijk dat we een gezond ecosysteem willen. De tien blauwe links zijn zeer goed voor het ecosysteem en het was een eenvoudige waardepropositie. We boden links aan die gebruikers gratis naar miljarden publicaties over de hele wereld leidden. We gaan dat model niet loslaten. We denken dat dat model nuttig is. Het is nog steeds een belangrijk onderdeel van het ecosysteem.”
“Maar de voorkeuren van gebruikers en wat gebruikers willen, veranderen ook. In plaats van feitelijke antwoorden en 10 blauwe links willen ze steeds vaker contextuele antwoorden en samenvattingen. We willen dat ook kunnen bieden en tegelijkertijd mensen terugleiden naar content, waardevolle inhoud, op internet. Waar die waardevolle content voor gebruikers te vinden is, verschuift. Het is dus een dynamische ruimte. Uiteindelijk is ons doel ervoor te zorgen dat we een algeheel gezond ecosysteem hebben.”
Vorige week zei Google nog dat het open internet in een rap tempo afneemt, waarmee het toch impliceert dat de sites die je kunt vinden via de zoekmachine steeds meer afnemen en het moeilijk hebben. Dat zei Google echter in de context van display-advertenties op het open web, dus niet zozeer de AI Overviews en de meer content-kant ervan. Waar het ook op uitkomt, het is glashelder dat er veel verandert en dat Google dat ook ziet. Het laat zelfs iets waar het zelf juist groot mee is geworden in de steek. Het is alleen de vraag wie er uiteindelijk echt last van heeft: zijn dat de websites daar op het open internet, of is dat uiteindelijk toch Google?