Dit was de grote aankondiging van Microsoft: meer AI

Microsoft heeft het ‘geef je handen rust’-verhaal wereldkundig gemaakt en het is niet zo wereldschokkend als je misschien zou verwachten. Microsoft zet vooral hoog in op spraakbesturing. Het zet zijn besturingssysteem Windows helemaal anders op en laat je tegen je computer praten.

Rust voor je handen

Eerder deze week kwam Microsoft met de teaser voor deze grote aankondiging: het gaf aan dat je je handen betaald verlof kunt geven. Sommigen hoopten op iets met een VR-bril, immers staat Samsung op het punt om zijn AndroidXR-bril aan te kondigen en is Meta ook net met zijn Meta Display op de proppen gekomen.

Het heeft niets met VR te maken, en dat is misschien maar goed ook: het heeft namelijk wel met werk te maken en dan lijkt een VR-bril dragen toch ook een beetje gek. Excel lijkt toch makkelijker op een gewone computer-setup. Ook is het fijn dat Microsoft zich even blijft focussen op waar het nog steeds heel groot in is: computers. Zeker in het huidige AI-tijdperk is het goed dat het zich daarop focust op de pc, in plaats van dat het weer allerlei kanten opgaat waar het eigenlijk (nog) niet zoveel verstand van heeft.

Maar goed, wat is het dan wel? Microsoft wil dat je meer met je stem doet. Het wil elke Windows 11-pc veranderen in een AI-pc waarop Copilot de scepter zwaait. Althans, je bent alsnog wel de baas over je computer, maar je stuurt hem dan zoveel mogelijk aan met Copilot. En dat doe je straks voornamelijk met je stem, als het aan Microsoft ligt.