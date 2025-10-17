Dit was de grote aankondiging van Microsoft: meer AI

Microsoft heeft het ‘geef je handen rust’-verhaal wereldkundig gemaakt en het is niet zo wereldschokkend als je misschien zou verwachten. Microsoft zet vooral hoog in op spraakbesturing. Het zet zijn besturingssysteem Windows helemaal anders op en laat je tegen je computer praten.
Eerder deze week kwam Microsoft met de teaser voor deze grote aankondiging: het gaf aan dat je je handen betaald verlof kunt geven. Sommigen hoopten op iets met een VR-bril, immers staat Samsung op het punt om zijn AndroidXR-bril aan te kondigen en is Meta ook net met zijn Meta Display op de proppen gekomen.
Het heeft niets met VR te maken, en dat is misschien maar goed ook: het heeft namelijk wel met werk te maken en dan lijkt een VR-bril dragen toch ook een beetje gek. Excel lijkt toch makkelijker op een gewone computer-setup. Ook is het fijn dat Microsoft zich even blijft focussen op waar het nog steeds heel groot in is: computers. Zeker in het huidige AI-tijdperk is het goed dat het zich daarop focust op de pc, in plaats van dat het weer allerlei kanten opgaat waar het eigenlijk (nog) niet zoveel verstand van heeft.
Maar goed, wat is het dan wel? Microsoft wil dat je meer met je stem doet. Het wil elke Windows 11-pc veranderen in een AI-pc waarop Copilot de scepter zwaait. Althans, je bent alsnog wel de baas over je computer, maar je stuurt hem dan zoveel mogelijk aan met Copilot. En dat doe je straks voornamelijk met je stem, als het aan Microsoft ligt.
Microsoft stelt dat je tegen je pc moet kunnen praten en dat hij je moet begrijpen, waarna er ‘magie’ plaatsvindt. Het is wel optioneel, dus als je niet tegen je pc wil praten dan hoeft het niet. Gelukkig maar, want anders worden het wel heel rommelige kantoortuinen. Voor thuiswerken is het wel een stuk geschikter: dan zit je vaak alleen of misschien met een paar gezinsleden.
Het is afwachten of dat hardop praten tegen de pc echt gaat werken: durven mensen het aan? Het is immers op dit moment totaal niet natuurlijk, naast dat je het in sommige gevallen echt niet kunt gebruiken. Zit je in de trein even je mail te doen, zit je in de collegebanken terwijl er een hoorcollege gaande is, ben je in de bibliotheek research aan het doen, maar ook gewoon bij een meeting: je kunt toch moeilijk de hele tijd tegen je computer praten. Toch is Microsoft overtuigd: het stelt dat alle data uitwijst dat mensen er erg blij van worden om spraak te gebruiken.
Het werkt in ieder geval met Copilot Vision, waarbij alles wat er op je scherm te zien is wordt gescand. Zo kan de AI je helpen bij taken die je doet. Copilot Vision wordt momenteel uitgerold en biedt je de mogelijkheid om bijvoorbeeld PC-problemen op te lossen, hulp te krijgen in games en handigheden te krijgen over hoe je met bepaalde software omgaat. Het opvallende is dat het eigenlijk nog verder gaat dan Recall, de functie die veel mensen afwezen omdat ze het maar eng vonden qua privacy. Recall maakt screenshots van je scherm: bij Copilot Vision wordt je scherm naar de AI gestreamd.
Maar het gaat verder dan Copilot Vision: met Copilot Actions kan de AI-assistent van Microsoft zelf ook actie ondernemen. Zo kan het mapjes aanmaken om je pc te helpen opruimen. Dit wordt momenteel getest. Het zijn risico’s die Microsoft neemt: gaan mensen echt hardop tegen hun computer praten en gaan ze Copilot Vision en Actions trekken als ze Recall al een brug te ver vonden gaan? Het wordt een spannende periode voor het bedrijf, al kan het altijd terugvallen op de gewone werking van Windows 11.