Meta Ray-Ban Display: Meta doet zijn echt slimme bril uit de doeken

By: Laura Jenny
Meta heeft met Ray-Ban al verschillende brillen gemaakt en die worden steeds een tikkeltje slimmer. Nu komt het met de grootste innovatie: een schermpje in het brillenglas. De nieuwe gadget heet dan ook niet geheel verrassend Meta Ray-Ban Display.
Meta begon met een bril waarmee je foto’s en video’s kon maken, toen werd dat uitgebreid met de slimme assistent Meta AI en nu komt daar een scherm in het brillenglas bij. Dat wisten we al, want we de geruchten gingen al heel lang, maar het is fijn dat hij nu eindelijk officieel is. Er zit in het rechterglas van de bril een kleurenschermpje waarmee je berichten kunt lezen, navigatie kunt volgen en vast kunt zien welke foto je gaat maken met de 12 megapixel-camera op het apparaat.
Je bestuurt de bril met een speciale polsband die kan registreren of je wil klikken, scrollen of andere gebaren gebruikt. Je kunt de bril 6 uur gebruiken op een keer laden, maar met de brillenkoker kun je er uiteindelijk 30 uur mee vooruit. De bril is verkrijgbaar in zwart en bruin en hij is vanaf 30 september in de Verenigde Staten beschikbaar voor een prijs van 799 dollar.
Daarnaast heeft Meta een nieuwe versie aangekondigd van de Ray-Ban Meta-bril, namelijk eentje met een langere batterijduur van 8 uur. Er zit bovendien nu ook ondersteuning op om 3K video te schieten en je kunt video’s op 60 frames per seconde opnemen. Ook is de brillenkoker beter geworden: je kunt nu 48 uur met de bril vooruit in plaats van 36 uur. De speciale gespreksmodus zorgt dat de persoon die tegen je praat beter verstaanbaar is in drukke gebieden.
Ook komt Meta met een Oakley-bril waarmee sportievelingen aan de slag kunnen: er zitten integraties op met Garmin en Strava, je kunt met Meta AI praten en er zit een 12 megapixel camera op met een gezichtsveld van 122 graden. Die bril kost 499 dollar.
Opmerkelijk genoeg deed Meta ook nog een aankondiging over het metaverse. Het wat? Ja, het bestaat nog steeds. Horizon, dit metaverse van Meta heeft een vernieuwde engine met betere graphics, snellere prestaties en rijkere werelden.
