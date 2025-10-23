Project Amplify: Nike introduceert e-schoenen om te helpen bij lopen

Nike heeft een volledig nieuw product gentroduceerd, namelijk e-schoenen. Het zijn schoenen die door middel van tech voor betere beweging moeten zorgen. Nike heeft het gemaakt met roboticsbedrijf Delphy en de bedoeling is dat het niet voor de gewone consument is, maar juist voor atleten. Een soort trapondersteuning dus.

Project Amplify

Project Amplify, zoals de schoen heet, is bedoeld om atleten te helpen sneller te gaan. Nike noemt het ook wel een tweede setje kuitspieren. Het is ook een wat robotisch uitziende schoen en dat komt omdat het een sneaker is met een enkelbrace, een motor en een herlaadbare batterij. De schoen is gemaakt voor atleten die zo’n 10 minuten doen over een kilometer. Er zijn al meer dan 400 atleten die het hebben getest en het is wel de bedoeling dat het schoeisel in de komende jaren naar consumenten komt

Nike kwam eerder al met de zelfstrikkende veters en dit is weer heel wat anders, Of je nou gaat rennen of gaat wandelen, Nke laat weten: “Het Project Amplify-systeem is ontwikkeld om de natuurlijke beweging van het onderbeen en de enkel te ondersteunen. Het eerste generatieprototype bestaat uit een lichte, krachtige motor, een aandrijfriem en een oplaadbare manchetaccu, die naadloos geïntegreerd zijn met een hardloopschoen met carbonplaat — te dragen met of zonder het robotische systeem.”