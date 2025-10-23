Project Amplify: Nike introduceert e-schoenen om te helpen bij lopen

Nike heeft een volledig nieuw product gentroduceerd, namelijk e-schoenen. Het zijn schoenen die door middel van tech voor betere beweging moeten zorgen. Nike heeft het gemaakt met roboticsbedrijf Delphy en de bedoeling is dat het niet voor de gewone consument is, maar juist voor atleten. Een soort trapondersteuning dus.
Project Amplify, zoals de schoen heet, is bedoeld om atleten te helpen sneller te gaan. Nike noemt het ook wel een tweede setje kuitspieren. Het is ook een wat robotisch uitziende schoen en dat komt omdat het een sneaker is met een enkelbrace, een motor en een herlaadbare batterij. De schoen is gemaakt voor atleten die zo’n 10 minuten doen over een kilometer. Er zijn al meer dan 400 atleten die het hebben getest en het is wel de bedoeling dat het schoeisel in de komende jaren naar consumenten komt
Nike kwam eerder al met de zelfstrikkende veters en dit is weer heel wat anders, Of je nou gaat rennen of gaat wandelen, Nke laat weten: “Het Project Amplify-systeem is ontwikkeld om de natuurlijke beweging van het onderbeen en de enkel te ondersteunen. Het eerste generatieprototype bestaat uit een lichte, krachtige motor, een aandrijfriem en een oplaadbare manchetaccu, die naadloos geïntegreerd zijn met een hardloopschoen met carbonplaat — te dragen met of zonder het robotische systeem.”
Je kunt daardoor de langere afstanden lopen of hardlopen. Je neemt dan misschien toch een langere wandelroute naar je werk of je maakt je hardlooprondje wat beter draaglijk. Voor nu is het nog toegespitst is op atleten en is het doel om te zorgen dat zij seconden van hun loopronde af kunnen snoepen. Nike haalt hiervoor de inzichten uit het Nike Sport Research Lab.
Het heeft inmiddels al 9 versies van de schoen gemaakt. “We hebben altijd geloofd dat beweging medicijn is — en Project Amplify is het volgende hoofdstuk in dat verhaal. Het is een gedurfde sprong vooruit, waarbij we een nieuwe grens overschrijden door letterlijk kracht in je pas te brengen.”
Project Amplify is op dit moment nog een test, wanneer Nike er meer mee gaat doen, is nog onbekend. Overigens noemt het iedereen die geen robot is een atleet, maar in eerste intantie lijkt het wel echt alleen op sporters te gaan.