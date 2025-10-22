Samsung kondigt zijn eerste VR-bril aan: Samsung Galaxy XR

Samsung heeft zijn eerste virtual reality-bril wereldkundig gemaakt. De bril maakt gebruik van het Android-platform Android XR. Hij is de helft van de prijs van de Apple Vision Pro. Er is ook minder positief nieuws: hij verschijnt niet in Europa.
Het gaat om een mixed reality-bril van Samsung waarbij je zowel via de camera’s de echte wereld om je heen kunt zien als je volledig kunt onderdompelen in een virtuele wereld. Dat kan dankzij de miniled-schermen die 4K-beelden (in 90 Hertz verversingssnelheid) kunnen tonen. De bril heeft een AI-assistent binnenin die je tijdens het YouTube kijken kan vertellen welke acteur je ziet, maar ook tijdens games kan vertellen hoe je de schurk waar je tegenover staat kunt afmaken.
De bril lijkt op de Vision Pro van Apple qua uiterlijk, maar is zwart-grijs. Wel gaat hij over je hele hoofd heen als een soort skibril. Je kunt hem onder andere gebruik om jezelf helemaal te omringen door een game, zoals je dat ook bij de Meta Quest zou hebben, maar het is dus ook mogelijk om digitale dingen te laten projecteren op de echte wereld, die je via de camera’s kunt bekijken. Je kunt er ook circle to search mee gebruiken, waarbij je iets omcirkeld en dan te horen krijgt wat het is of waar je het kunt kopen. Verder heeft het apparaat, dat op Android XR draait, zes microfoons en twee speakers aan boord.
Android XR is een nieuw platform van Google dat puur is gemaakt voor VR-brillen en het debuut is nu voor de Galaxy XR van Samsung. Het is dus eigenlijk een smartphone in VR-besturingssysteemstijl. Samsung heeft speciaal voor deze bril de samenwerking opgezocht met Adobe, waardoor het Project Pulsar mogelijk maakt om van 2D-video’s 3D-video’s te maken. Verder heeft het apparaat een batterij voor draadloos gebruik en kan hij met wifi 7 en Bluetooth 5.4 verbinden. De batterij gaat 2,5 uur mee.
Een nieuwe VR-bril dus, waarop je van alles kunt doen dat je van je telefoon gewend bent. Samsung zet hem vooral in de markt voor consumenten, dus niet zozeer voor zakelijke gebruikers. Er zijn verschillende games voor beschikbaar, die mensen onder andere via de Google Play Store lijken te kunnen downloaden.
Het kostenplaatje lijkt mee te vallen: 1799 dollar, maar daar komt als je dat wil nog een setje controllers bij van 249 dollar en een hoes bij van 249 dollar. Zoals je ziet is er geen europrijs bekend, omdat Samsung niet van plan is om deze gadget in Europa uit te brengen. Dat kan natuurlijk nog wel veranderen, maar op dit moment is het apparaat alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Azië.