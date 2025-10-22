Samsung kondigt zijn eerste VR-bril aan: Samsung Galaxy XR

Samsung heeft zijn eerste virtual reality-bril wereldkundig gemaakt. De bril maakt gebruik van het Android-platform Android XR. Hij is de helft van de prijs van de Apple Vision Pro. Er is ook minder positief nieuws: hij verschijnt niet in Europa.

Samsung Galaxy XR

Het gaat om een mixed reality-bril van Samsung waarbij je zowel via de camera’s de echte wereld om je heen kunt zien als je volledig kunt onderdompelen in een virtuele wereld. Dat kan dankzij de miniled-schermen die 4K-beelden (in 90 Hertz verversingssnelheid) kunnen tonen. De bril heeft een AI-assistent binnenin die je tijdens het YouTube kijken kan vertellen welke acteur je ziet, maar ook tijdens games kan vertellen hoe je de schurk waar je tegenover staat kunt afmaken.

De bril lijkt op de Vision Pro van Apple qua uiterlijk, maar is zwart-grijs. Wel gaat hij over je hele hoofd heen als een soort skibril. Je kunt hem onder andere gebruik om jezelf helemaal te omringen door een game, zoals je dat ook bij de Meta Quest zou hebben, maar het is dus ook mogelijk om digitale dingen te laten projecteren op de echte wereld, die je via de camera’s kunt bekijken. Je kunt er ook circle to search mee gebruiken, waarbij je iets omcirkeld en dan te horen krijgt wat het is of waar je het kunt kopen. Verder heeft het apparaat, dat op Android XR draait, zes microfoons en twee speakers aan boord.