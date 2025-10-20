Deze drie Nederlandse uitvindingen maken kans op de James Dyson Award

Dyson geeft elk jaar de James Dyson Award weg aan de beste uitvindingen. Op dit moment zijn twintig uitvindingen die door studenten zijn ontwikkeld op de shortlist gezet. Drie ervan zijn van Nederlandse komaf. Dit zijn ze.

Een toiletpot die je laat weten dat je een nierziekte hebt, een robotsok om mensen met mobiliteitsproblemen te helpen: er worden allemaal handige snufjes uitgevonden, maar er is er maar een die de grote prijs van Dyson kan winnen. Er staan nu twintig stuks op de lijst en daaruit wordt er een gekozen. Als Nederland maken we grote kans, want 3 projecten komen uit ons kikkerlandje. De winnaars krijgen 35.000 euro om hun uitvinding verder te ontwikkelen, dus dat is een bijzondere prijs.

Dit jaar richten de inzendingen zich op klimaatverandering, toegankelijkheid in de gezondheidszorg en rampenbestrijding. Iedere uitvinding hieronder werd beoordeeld op functionaliteit, ontwerptraject, originaliteit en commerciële haalbaarheid:

Dit is de lijst met kanshebbers:

Een modulaire elektrische microtractor voor boeren.

Een adaptief toetsenbord voor mensen met Parkinson.

Een herbruikbare pomp voor bloedvatprocedures.

Een interactieve Braille-leermat voor kinderen met een visuele beperking.

Een discreet en geïsoleerd apparaat voor vruchtbaarheids-injectie.

Een volledig recyclebaar matrassysteem.

Een handapparaat voor zelflymfatische drainage.

Een draagbare houder voor insulinenaalden voor opslag en verwijdering.

Een wendbare slangendrager voor brandweerslangen.

Een snel, naaldvrij apparaat voor mondkankeronderzoek.

Een watervrij eco-toilet voor gemeenschappen zonder aansluiting op het riool.

Een draagbare sensor voor het detecteren van scoliose.

Een polsband die de vitale functies van patiënten volgt tijdens massale calamiteiten.

Een lichtgewicht, verstelbare protheseschacht.

Een robotische sok voor mensen met mobiliteitsbeperkingen.

Een AI-thuistestkit voor sperma.

Een draagbare UV-C-sterilisator voor spuiten.

Een biologisch afbreekbaar keukenafvoerfilter.

Een toilet-reinigingstablet die nierziekten kan detecteren.

Een door AI aangedreven waterkwaliteitsmonitor.

De Nederlandse uitvindingen zijn:

Een multifunctionele minitractor voor boeren, om zo makkelijker hun gewassen te kunnen bestuderen. Daar kwam David Soche mee en hij noemt zijn uitvinding CropKit.