Deze drie Nederlandse uitvindingen maken kans op de James Dyson Award

Dyson geeft elk jaar de James Dyson Award weg aan de beste uitvindingen. Op dit moment zijn twintig uitvindingen die door studenten zijn ontwikkeld op de shortlist gezet. Drie ervan zijn van Nederlandse komaf. Dit zijn ze.
Een toiletpot die je laat weten dat je een nierziekte hebt, een robotsok om mensen met mobiliteitsproblemen te helpen: er worden allemaal handige snufjes uitgevonden, maar er is er maar een die de grote prijs van Dyson kan winnen. Er staan nu twintig stuks op de lijst en daaruit wordt er een gekozen. Als Nederland maken we grote kans, want 3 projecten komen uit ons kikkerlandje. De winnaars krijgen 35.000 euro om hun uitvinding verder te ontwikkelen, dus dat is een bijzondere prijs.
Dit jaar richten de inzendingen zich op klimaatverandering, toegankelijkheid in de gezondheidszorg en rampenbestrijding. Iedere uitvinding hieronder werd beoordeeld op functionaliteit, ontwerptraject, originaliteit en commerciële haalbaarheid:
Dit is de lijst met kanshebbers:
De Nederlandse uitvindingen zijn:
Een multifunctionele minitractor voor boeren, om zo makkelijker hun gewassen te kunnen bestuderen. Daar kwam David Soche mee en hij noemt zijn uitvinding CropKit.
Mensen met Parkinson moeten vaak dingen op de computer, maar de huidige toetsenborden maken het ze moeilijk. Reden voor Alessandra Galli om met OnCue te komen, een adaptief toetsenbord voor mensen die lijden aan deze slopende ziekte.
Deze uitvinding is om afval en energieverbruik te verminderen in de gezondheidszorg. Pablo Yániz González ontwierp POMPA, een herbruikbare inflator voor bloedvatprocedures. Het apparaatje is gemaakt van onderdelen die kunnen worden gesteriliseerd en opnieuw gebruikt.
Ze hoeven nog maar een paar weken in spanning te zitten: 5 november wordt de winnaar bekendgemaakt.