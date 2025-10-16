LEGO komt met een bomvol aquarium voor kleur in huis

Een aquarium onderhouden kost vaak veel moeite, zeker als je eenmaal een bepaalde alg in je bak hebt. Je kunt in plaats daarvan ook een vissenkomvideo op je televisie aanzetten, maar dan heb je toch een lege plek waar je aquarium stond. LEGO komt nu met een vrij flink aquarium. Er hoeft geen water in, en je hoeft er ook niet voor naar de dierenwinkel.
Het gaat om de LEGO Icons 10366 Tropical Aquarium, een set van maar liefst 449,99 euro. Het is een luxe set en het is dan ook een Icons-set. Hij bestaat uit 4154 steentjes en je maakt er niet alleen de bak mee, maar ook allerlei koraal, vissen en een krab. Om precies te zien: vier vissen (waaronder een regenboogvis en maanvissen), planten, koralen, een oester met parel, zeewormen en zeeslakken, plus een rotsformatie met daarin een krab. Ook zijn er een schatkist met flessenpost en goudstaven te vinden.
Er zitten ook wat speelfuncties in, waardoor je via een hendel kunt doen alsof de vissen zwemmen en de krab uit zijn grot te laten komen. De schatkist kan ook open en dicht gaan, zoals de zuurstofpomp uit Finding Nemo. Je bouwt uiteindelijk een aquarium van 52 centimeter breed en 36 centimeter hoog.
Hoe tof het is dat je allerlei bewegende elementen toevoegt, vinden we deze set ergens een klein beetje jammer: zou het niet veel toffer zijn als je veel meer verschillende vissen en planten kon bouwen, die je dan vervolgens zelf op een manier die jij leuk vindt in het aquarium kon plaatsen? Nu is het een erg vaststaand aquarium, en bovendien vrij druk. Je kunt wel onderdelen weglaten, maar waarschijnlijk zie je dan LEGO-blokjes die niet de bedoeling zijn om te worden gezien.
Aan de andere kant is de backdrop van het aquarium ook van de bekende nopjes voorzien, dus wellicht is het niet zo heel storend, maar dan nog zou het leuk zijn als je zelf allerlei doorzichtige stokjes kreeg waarop je dan vissen kon plaatsen. Wellicht kan LEGO dat later nog verkopen als een soort DLC voor een game: een zakje met extra vissen om toe te voegen. Wel krijg je als lid van Insiders een aquariumfilter en vissenvoer cadeau bij je aankoop (als je hem tussen 13 en 19 november koopt bij LEGO zelf). Er is dus wel over extra’s nagedacht…
We hebben hoop, maar tot die tijd is LEGO Icons 10366 Tropical Aquarium wat hij op deze afbeeldingen is: een flink LEGO-aquarium vol vissen. Hij komt uit op 16 november voor de prijs van 449,99 euro via LEGO.com.
Mocht je LEGO-fan zijn of met LEGO-fans in huis wonen, het giga-LEGO-event LEGO World 2025 is momenteel bezig in de jaarbeurs in Utrecht.