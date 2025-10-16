LEGO komt met een bomvol aquarium voor kleur in huis

Een aquarium onderhouden kost vaak veel moeite, zeker als je eenmaal een bepaalde alg in je bak hebt. Je kunt in plaats daarvan ook een vissenkomvideo op je televisie aanzetten, maar dan heb je toch een lege plek waar je aquarium stond. LEGO komt nu met een vrij flink aquarium. Er hoeft geen water in, en je hoeft er ook niet voor naar de dierenwinkel.

LEGO Icons Tropical Aquarium

Het gaat om de LEGO Icons 10366 Tropical Aquarium, een set van maar liefst 449,99 euro. Het is een luxe set en het is dan ook een Icons-set. Hij bestaat uit 4154 steentjes en je maakt er niet alleen de bak mee, maar ook allerlei koraal, vissen en een krab. Om precies te zien: vier vissen (waaronder een regenboogvis en maanvissen), planten, koralen, een oester met parel, zeewormen en zeeslakken, plus een rotsformatie met daarin een krab. Ook zijn er een schatkist met flessenpost en goudstaven te vinden.