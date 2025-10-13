5 urban e-bikes met een minimalistisch design die je nu kunt kopen

VanMoof mag dan een ingewikkelde situatie zijn, er zijn genoeg e-bikemerken die ook minimalistische urban-e-bikes maken. Het worden er zelfs steeds meer, want onder andere het toch wat ‘oldschool’ Gazelle komt met een minimalistische stadsfiets. Dit zijn 5 urban e-bikes met een minimalistisch design.
De Amsterdam Urban eBike heeft een Bafang M210 middenmotor, riemaandrijving, een 3-speed-versnelling en anti-lekbanden. De fiets heeft een batterij die je eruit kunt halen en je kunt kiezen tussen 374 Wh en 504 Wh. Hij is gemakkelijk in onderhoud, omdat je niet per se naar Lekker zelf moet om de fiets te laten fiksen, je kunt gewoon terecht bij andere fietsenmakers. De actieradius is tot 140 kilometer en je kunt hem gebruiken met de Bafang Go+-app. Hij kost momenteel 2.348 euro.
Het Belgische e-bikemerk Cowboy heeft ook een urbanfiets en die noemt het zelf zijn ‘easy rider’. De Cruiser is een fiets met een hogere cockpit, waardoor je minder naar voren zit dan op andere Cowboy-fietsen. Het is ook bedoeld als de comfortabelere Cowboy. De batterij (met licht) is verwijderdbaar en het bereik is 40 tot 90 kilometer op een keer laden. Het is een lichtgewicht fiets die met de Cowboy-app werkt en onder andere aangeeft wanneer je fiets wordt verplaatst. Ook heeft de fiets AdaptivePower, wat betekent dat hij zich afhankelijk van de weerstand op de weg aanpast. De motor is een aangepast eigen design van 250 Watt en de remmen behoren tot het Tektro Brake System. Hoe licht hij werkelijk is? Nog geen 20 kilogram. Hij kost momenteel 2.999 euro
Gazelle introduceert de Cayo, die meteen een Reddot-award heeft gewonnen voor zijn design. Gazelle zou de zijkanten van de fiets plat hebben gehouden, om de fiets een 2D-effect te geven. De fiets heeft een systeem om je mobiel te gebruiken voor navigeren (quad lock). Gazelle heeft in het frame een ‘onzichtbare’ accu gestopt die je eruit kunt halen en met het Fazua-motorsysteem kom je vooruit. GPS is ingebouwd, de fiets kan draadloos opladen terwijl je rijdt en hij geeft je meldingen als je fiets beweegt. Hij kan gewoon naar de fietsenwinkel bij jou in de buurt. De accu is 430 Wh en de actieradius tot 80 kilometer. Wel is hij hooggeprijsd: vanaf 3.599 euro.
Veloretti klinkt heel luxe, maar de Ace Two is goedkoper dan de Gazelle van hierboven.
Hij is verkrijgbaar vanaf 2.599 euro. De Ace Two heeft een geïntegreerde accu van 540 Watt en de actieradius is 60 tot 120 kilometer. De motor is een middenmotor van Bafang: 250 Watt. Hij heeft een superstrak design, weegt 26 kilogram en hij maakt gebruik van het geïntegreerde display van Veloretti zelf. Met de eigen app van het merk kun je functies van je fiets beheren, zoals de ingebouwde GPS-tracker gebruiken om je fiets te lokaliseren en de navigatie.
Dit is een fiets die ook wel Featherlight heet en hij weegt dan ook maar 15 kilo. De fiets heeft een carbon tandriem, een Mivice achternaafmotor met 40 Nm en een klein, eenvoudig scherm. De fiets maakt contact met de app op je telefoon voor de gegevens van de tweewieler, maar let wel: er is geen GPS aanwezig. Het is een fiets voor vlakke wegen en die hebben we natuurlijk volop. De actieradius is hij in staat om 70 kilometer te halen. Tenways CGO600 is verkrijgbaar vanaf 1.299 euro.