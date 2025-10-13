5 urban e-bikes met een minimalistisch design die je nu kunt kopen

VanMoof mag dan een ingewikkelde situatie zijn, er zijn genoeg e-bikemerken die ook minimalistische urban-e-bikes maken. Het worden er zelfs steeds meer, want onder andere het toch wat ‘oldschool’ Gazelle komt met een minimalistische stadsfiets. Dit zijn 5 urban e-bikes met een minimalistisch design.

Lekker Amsterdam Urban e-bike

De Amsterdam Urban eBike heeft een Bafang M210 middenmotor, riemaandrijving, een 3-speed-versnelling en anti-lekbanden. De fiets heeft een batterij die je eruit kunt halen en je kunt kiezen tussen 374 Wh en 504 Wh. Hij is gemakkelijk in onderhoud, omdat je niet per se naar Lekker zelf moet om de fiets te laten fiksen, je kunt gewoon terecht bij andere fietsenmakers. De actieradius is tot 140 kilometer en je kunt hem gebruiken met de Bafang Go+-app. Hij kost momenteel 2.348 euro.