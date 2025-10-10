De nieuwe Rubiks kubus lijkt direct uit de toekomst te komen

Hij heeft geen grid van 3 x 3, maar van 2 x 2, en hij heeft geen stickers met kleuren, maar schermpjes. Vergeet het dus maar met dat valsspelen, dat zit er niet in, want je kunt dus niet de stickers eraf pielen en omwisselen. Maar dan heb je wel de meest futuristische Rubiks kubus die we ooit hebben gezien.

Rubiks WOWcube

Het gaat om de Rubiks WOWcube die bestaat uit 24 schermpjes (240 x 240 IPS), die wordt gemaakt door Cubios. Het bedrijf geeft aan dat zijn magnetische connectoren ervoor zorgen dat de modules (de blokjes) het mogelijk maken om elektronisch contact te houden en data door te geven. Elk blokje heeft drie schermpjes (ook al lijkt het natuurlijk altijd alsof het veel meer is).

Er zitten allerlei games op voorgeprogrammeerd, zoals Space Invaders, Jewel Hunter en Block Buster. Je kunt ook meer games of apps downloaden voor de kubus: dat werkt gewoon via een app op je smartphone. Momenteel zijn er 47 games die je kunt kiezen. Er zijn 9 andere apps beschikbaar, waaronder een wekker-app en de optie om de Rubiks kubus te laten lijken op een sneeuwbol of een aquarium.