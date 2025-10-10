De nieuwe Rubiks kubus lijkt direct uit de toekomst te komen

Hij heeft geen grid van 3 x 3, maar van 2 x 2, en hij heeft geen stickers met kleuren, maar schermpjes. Vergeet het dus maar met dat valsspelen, dat zit er niet in, want je kunt dus niet de stickers eraf pielen en omwisselen. Maar dan heb je wel de meest futuristische Rubiks kubus die we ooit hebben gezien.
Het gaat om de Rubiks WOWcube die bestaat uit 24 schermpjes (240 x 240 IPS), die wordt gemaakt door Cubios. Het bedrijf geeft aan dat zijn magnetische connectoren ervoor zorgen dat de modules (de blokjes) het mogelijk maken om elektronisch contact te houden en data door te geven. Elk blokje heeft drie schermpjes (ook al lijkt het natuurlijk altijd alsof het veel meer is).
Er zitten allerlei games op voorgeprogrammeerd, zoals Space Invaders, Jewel Hunter en Block Buster. Je kunt ook meer games of apps downloaden voor de kubus: dat werkt gewoon via een app op je smartphone. Momenteel zijn er 47 games die je kunt kiezen. Er zijn 9 andere apps beschikbaar, waaronder een wekker-app en de optie om de Rubiks kubus te laten lijken op een sneeuwbol of een aquarium.
Er zit ook een gyroscoop in de Rubiks kubus en een accelerometer, met nog eens 8 speakers. Waar ze het precies laten, het is bizar, maar het pas blijkbaar allemaal in dit nieuwe speelgoed. De batterij gaat bovendien maar liefst 7 uur mee. De kubus heeft ook zijn eigen besturingssysteem, namelijk CubiOS en er is een eigen DevKit voor beschikbaar, dus je kunt er ook je eigen games voor programmeren.
De Rubiks kubus is 51 jaar oud en dat betekent dat het wel eens tijd is voor een upgrade, en dit is dan wel een volwaardige upgrade te noemen. Er zijn wel andere soorten kubussen geweest door de jaren heen, maar dit is wel echt een nieuw niveau. Wel is het geen voordelig apparaat, want je bent er 300 dollar aan kwijt, wat neerkomt op 260 tot 300 euro.
Het lijkt erop dat je hem nu alleen direct bij Cubios kunt bestellen. Het is onduidelijk of er straks veel nieuwe games bij zullen komen, en dat die uit de community komt of dan toch van Cubios zelf. Het is wel te hopen voor een apparaat met zo’n prijs. Wij hopen op een Gmail-app, zodat je even snel je mail kunt checken. Al lijkt het ook leuk om er gooispellen mee te doen.