Nuki lanceert CarPlay-widget: je Smart Lock bedienen vanuit de auto

De Oostenrijkse smart home-specialist Nuki speelt razendsnel in op Apple’s nieuwste software-update. Met de introductie van iOS 26 kunnen iPhone-gebruikers hun Nuki Smart Lock nu rechtstreeks bedienen via het scherm van hun auto. De nieuwe CarPlay-widget maakt het mogelijk om met één tik de deur te vergrendelen, te ontgrendelen of de status van je slot te controleren — allemaal zonder je telefoon aan te raken.

Slimme toegang, direct op je dashboard

De widget werkt naadloos met Apple CarPlay en is bedoeld voor iedereen die slim wonen wil combineren met slim rijden. Stel: je rijdt weg en twijfelt of je de deur wel op slot hebt gedaan. In plaats van te stoppen of je telefoon erbij te pakken, zie je de status nu direct op het autoscherm. De widget toont of de deur open of dicht is, of het slot vergrendeld is en zelfs hoe vol de batterij van je Smart Lock nog is.

Daarnaast kun je met één aanraking sloten of deuren ontgrendelen, bijvoorbeeld je Nuki Opener, waarmee je via de intercom toegang krijgt tot je gebouw, garage of tuinpoort. De bediening werkt snel en intuïtief, en je kunt tot twee acties koppelen aan de CarPlay-widget.

“Nog sneller, handiger en veiliger”

De nieuwe functie is ontwikkeld in reactie op Apple’s aankondiging dat iOS 26 voortaan aanpasbare widgets voor CarPlay ondersteunt. Volgens Jürgen Pansy, medeoprichter en Chief Innovation Officer bij Nuki, was het bedrijf er als de kippen bij: “Toen Apple deze mogelijkheid aankondigde, wisten we meteen dat we dit wilden integreren. Nu kunnen onze gebruikers hun sloten bedienen zonder hun telefoon aan te raken. Gewoon direct vanuit de auto. Dat maakt onze toegangsoplossing nog sneller, handiger en veiliger.”

Ook Martin Pansy, CEO van Nuki, benadrukt dat de CarPlay-widget past binnen de visie van het merk: “We willen niet alleen vooroplopen met eigen innovaties, maar ook inspelen op wat anderen ontwikkelen om het dagelijks leven eenvoudiger te maken.”

Compatibel met meer dan 800 automodellen

De nieuwe functie werkt op alle CarPlay-compatibele voertuigen, inmiddels meer dan 800 automodellen. Om de widget te gebruiken, is iOS 26 vereist en de laatste versie van de Nuki-app (2025.10.1). Gebruikers hoeven alleen hun auto te koppelen en de widget in CarPlay toe te voegen. Daarna zijn statusupdates en vergrendelacties direct beschikbaar.

Eenvoudig, intuïtief en altijd verbonden

De CarPlay-integratie sluit aan bij Nuki’s bredere ecosysteem van slimme toegangsoplossingen. De widget werkt samen met de Nuki-app, waarin gebruikers hun sloten beheren, notificaties ontvangen en updates uitvoeren. Dankzij de koppeling met CarPlay blijft de bediening volledig handsfree en veilig — een belangrijk voordeel tijdens het rijden.

De update is per direct beschikbaar voor alle Nuki-gebruikers.