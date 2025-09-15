15.09.2025
iOS 26 is uit: download het nu op je iPhone

By: Jeroen de Hooge

Sinds 19:00 uur is iOS uit en dat betekent dat je je iPhone van een update kunt voorzien. Je kunt de update alvast zelf downloaden door bij Instellingen naar het Updates-scherm te gaan, maar je kunt natuurlijk ook de pop-up afwachten en het dan installeren. iOS 26 komt onder andere met het Liquid Glass-design, een overzichtelijkere camera-app en op iPadOS kunnen we nu eindelijk echt multitasken en de stoplichtknoppen van de Mac doen hun intrede.

iOS26 is nu uit

De iPad wordt qua menu’s, vensters en andere mogelijkheden meer een computer, terwijl de iPhone meer een kunststuk wordt. Liquid Glass mag dan niet het allerbeste zijn voor de toegankelijkheid, na de update hebben we het bekeken en het ziet er wel heel bijzonder uit. Het ziet er echt uit als glas en dat technisch mogelijk maken, moet niet eenvoudig zijn geweest voor Apple.

En als je altijd naar DutchCowboys surft via Safari staat je ook wat te wachten: de Apple-browser is flink onder handen genomen en heeft onder andere een nieuwe indeling. Veel plezier met ontdekken!

