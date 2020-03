Elektronisch deurslot; deur openen zonder de deurklink vast te houden.

Een Oostenrijkse smartlockproducent heeft een elektronisch deurslot ontwikkeld waarbij je geen sleutel meer nodig hebt. Zeker in deze tijd met het wereldwijde coronavirus is van belang geen fysiek contact te hebben.

Met behulp van de app kan je de deur namelijk openen via je smartphone. Ook bezorgers kunnen op deze manier makkelijk binnen zonder in direct contact te komen met de bewoner. Dat geeft een veiliger gevoel als je een beroep doet op handige thuislever-diensten.

Toegang geven

Met behulp van de app is het slot makkelijk te beheren. Via de app swipe je de deur met 1 duimbeweging open. Ook kan je via de app bepalen wie er allemaal digitale toegangsrechten heeft tot het deurslot én op welke tijdstippen. Hierdoor heb je de toegang tot je huis helemaal zelf in handen, maar kan je tegelijkertijd ook heel makkelijk toegang geven aan vrienden, de poetshulp en familie wanneer zij toegang nodig hebben.

Daarnaast kan het slimme slot in deze periode ook een oplossing bieden. Het slot maakt het mogelijk om zonder contact te leveren én te ontvangen. De deur kan namelijk op afstand worden geopend, hierdoor kunnen bezorgers de bestelling veilig afleveren. Fysiek contact tussen mensen wordt op deze manier gereduceerd. Je kunt bijvoorbeeld de deur vanuit de huiskamer ontgrendelen nadat de bezorger heeft aangebeld. Hij kan de bestelling gewoon in de gang plaatsen en weggaan. Vervolgens kan de bestelling worden opgehaald nadat de bezorger is vertrokken.



Smart lock

Het elektronisch deurslot is makkelijk aan te brengen op de binnenzijde van de voordeur. Met behulp van de app swipe je de deur makkelijk open en dicht, of laat je hem automatisch vergrendelen. Het slot is ontworpen door het Oostenrijkse designcollectief EOOS en wordt vervaardigd in Europa. De veiligheid van het Smart Lock is te vergelijken met de veiligheidsnormen van online bankieren. Onafhankelijke instituten hebben het slimme slot getest en gecertificeerd als een veilig smart home-product. Daarnaast is het Smart Lock 2.0 systeem 100% compatibel met Android en iOS en alle belangrijke smart home-systemen (Google Home, Amazon Alexa en Apple HomeKit).

Nuki Home Solutions is een aanbieder van makkelijk te installeren slimme toegangsoplossingen in Europa.