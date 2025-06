Zo moet Mars een bewoonbare planeet worden voor de mensheid

Mars is een bestemming die veel mensen hoog op hun lijstje hebben staan. Er is nog nooit een astronaut op Mars geweest, maar toch lonkt het. De heftige reis niet eens, maar het idee dat we straks misschien wel een kolonie kunnen opzetten op Mars. Maar, hoe maak je deze planeet bewoonbaar?

Mars onbewoonbaar?

De planeet Mars is onbewoonbaar. Als mensheid zijn we er nog nooit zelf geweest om dat vast te stellen, maar alle metingen die zijn gedaan vertellen het: de dunne atmosfeer die vol koolstofdioxide bestaat, de extreem koude temperaturen en dingen als zwaartekracht, magnetisme en het feit dat er geen water is, maken het geen pretje voor de mens, tenzij die ineens heel rap evolueert. Toch is Mars nog niet onbewoonbaar verklaart: er zijn zeker manieren om het mogelijk te maken. Je zag daar al iets van in The Martian, maar het hoeft niet allemaal Matt Damon-style te gaan.

In Nature schrijft een groep onderzoekers dat er waarschijnlijk drie dingen voor nodig zijn.Hoofdonderzoeker Erika DeBenedictis zet onder andere hoog in op Starship van SpaceX, gecombineerd met synthetische biologie. Het probleem dat er geen water is moet eerst worden opgelost en wel door ijsvoorraden te laten smelten. Zo kan er een oceaan worden gecreëerd van 300 meter diep en 9.800.000 miljoen vierkante kilometer groot. Daarvoor moet wel eerst de planeet opwarmen en daarvoor kunnen zonnezeilen worden gebruikt, die via spiegeling zorgen dat er meer warmte richting de planeet gaat.