Wat gebeurt er met meteorieten die op aarde neerstorten?

Het gebeurt niet vaak, maar heel af en toe komt er wel eens een meteoriet neer op aarde. Dan is het natuurlijk de vraag: van wie is die ruimtesteen dan? En: wat doe je ermee? Er even van uitgaande dat er hopelijk niemand gewond raakt natuurlijk, vragen we ons af waar al die meteorieten naartoe gaan.

Waar komt de meteoriet neer?

Het hangt ervan af waar de meteoriet neerkomt. In de meeste landen, ook in Nederland en België, geldt dat de ruimtesteen toebehoort aan de eigenaar van de grond. Komt het stuk steen dus in jouw tuin terecht en ben jij de eigenaar van die grond, dan is het jouw meteoriet en kun je er in principe mee doen wat je wil. Je kunt er dan voor kiezen om hem beschikbaar te stellen aan onderzoekers, maar je kunt hem ook aan een museum uitlenen of gewoonweg verkopen.

In Noordwijk gaat er bijvoorbeeld binnenkort een meteoriet onder de hamer: hij weegt 240 euro en is miljarden jaren geleden gevormd tussen Mars en Jupiter. Er zijn op veel plekken stukken van deze meteoriet gevonden, waarvan het grootste deel in Namibië neerstortte. De ruimtesteen was eerst in een lab in Arizona, daarna in 2004 ging het naar de Sterrenwacht in Dordrecht en die gaat hem nu veilen. Het wil met de opbrengst de sterrenwacht vernieuwen en een nieuw planetarium bouwen. Mogelijk kan deze steen wel een miljoen euro opbrengen, maar het is net als bij andere veilingen ook een kwestie van wat de gek ervoor geeft. Sotheby’s veilde vorige week nog een Mars-meteoriet die voor 5 miljoen euro van eigenaar wisselde.