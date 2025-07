Wat zijn de plannen met de maan in 2025 en 2026?

Het is een beetje stilletjes de laatste tijd als het gaat om ruimte-initiatieven. En de missies die er wel zijn, gaan niet altijd van een leien dakje. Vandaag is het precies 56 jaar geleden dat de mensheid voor het eerst voet zette op de maan. Neil Armstrong was de man, en nu staan we op het punt om de eerste vrouw op de maan te zetten. Maar, wanneer gaat dat toch precies gebeuren?

Ruimtevaart kost tijd

Als er iets is wat je moet weten over de ruimtevaart, dan is het dat het niet een industrie is van de deadlines. Veiligheid staat voor alles en veiligheid heeft tijd nodig. Ook worden er zoveel nieuwe dingen gedaan, dat het nu eenmaal een soort trial & error is. Niet voor niets ging het de laatste paar keren bij het lanceren, maar ook voor het lanceren, even goed mis bij SpaceX. Wie -letterlijk en figuurlijk- de grenzen wil verleggen, zal risico’s moeten nemen.

Kortom, ruimte-initiatieven nemen nog wel eens meer tijd in beslag en dat is ook de reden dat de eerste vrouw nog geen voet op de maan heeft gezet. Hetzelfde geldt voor de eerste persoon van kleur. Het is de bedoeling dat dit met de Artemis III-missie gaat gebeuren. Ooit zou die op dit moment al achter de rug moeten zijn, maar de lanceerdatum is nu anders.