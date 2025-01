Het Artemis-programma van NASA gaat mogelijk op de schop

Recent is de tocht naar de maan weer uitgesteld. Artemis I is al jaren geleden succesvol vertrokken, maar het wachten is op Artemis II. Daarmee gaan er voor het eerst weer mensen naar de maan, maar ze zetten geen voet op de maan. En dat gebeurt pas in april 2026. Mensen als Elon Musk gaat het te traag, hij wil dat Mars ook meegenomen wordt in de plannen. Iets wat de huidige leider van NASA totaal niet bevalt. Gaat Artemis op de schop?

Bill Nelson

Bill Nelson heeft NASA jarenlang geleid, maar nu is het tijd voor een nieuwe leider: Jared Isaacman mag het gaan doen, de miljardair-astronaut die door Trump en Musk naar voren is geschoven krijgt nu de touwtjes in handen. Maar reken maar dat hij war mensen achter zich heeft staan die hem daarbij in zijn oor fluisteren. Reden voor Nelson om vlak voor zijn vertrek extra aan te stippen hoe belangrijk het is dat Artemis doorgaat zoals het bedoeld is.

Na 3,5 jaar is het straks over voor de NASA-topman. Hij heeft mooie dingen meegemaakt zoals de lancering van de James Webb en de eerste Artemis-missie. Hij heeft ook minder leuke dingen meegemaakt. Zo heeft hij uiteindelijk het laatste woord als het om de twee Starliner-astronauten gaat die toch een keer naar huis moeten. En dan is er nog die zorg over de toekomst van Artemis.

De maan als afleiding

Normaal zegt Elon Musk niet zoveel in het openbaar over waar hij het niet mee eens is als het om de ruimtevaart gaat, maar inmiddels spreekt hij zich sinds Trump terugkeert als president steeds vaker negatief uit over dit onderwerp. Hij heeft gezegd dat Artemis veel te langzaam gaat, en dat de maan zelfs maar afleiding is. Musk zei dat we meteen doorgaan naar Mars. Dat schijnt hij al vaak achter gesloten deuren te hebben gezegd, maar nu post hij erover op X.

Tegen ArsTechnica zegt Nelson dat hij overtuigd is dat de huidige planning voor Artemis gehaald kan worden, omdat het alleen om een hitteschild gaat en dat nu helemaal onder controle zou zijn. Hij verwacht de maanlanding half 2027.

Artemis

Op de vraag of hij denkt dat het oke is als het Artemis-programma nog eens onder een vergrootglas wordt gelegd door de nieuwe leiding van NASA, stelt hij de journalist alleen een vrij harde vraag terug: impliceer je dat Artemis geannuleerd moet worden? Uiteindelijk geeft hij aan dat jezelf afvragen of wat je doet goed is altijd positief is. Maar ook stelt hij: denk je dat Trump een gesprek wil hebben met Chinezen op de maan? Trump zal ook willen dat hij met Amerikaanse astronauten vanaf de maan kan bellen.

Een interessante manier om ernaar te kijken. Zeker omdat Trump waarschijnlijk nog veel liever belt met astronauten vanaf Mars. Echter weten we dat al zeker: dat zal in zijn ambtstermijn echt niet gaan gebeuren. En of alleen helpen bij de weg ernaartoe genoeg zal zijn, dat is dus straks aan meneer Isaacman om te bepalen.