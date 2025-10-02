5 manieren om het aanzetten van de kachel uit te stellen

Het is 12 graden buiten en dat is niet enorm warm. De zomerwarmte is inmiddels ook wel vertrokken uit onze huizen, dus hoe zorg je dat het zo lang mogelijk warm blijft, zonder dat je de kachel aan moet zetten? We geven je vijf tips.

Zo lang mogelijk de kachel ‘uit’

Het is altijd een leuke wedstrijd met jezelf: zorgen dat je zo lang mogelijk de kachel uit laat. Althans, in veel huishoudens geldt dat de kachel sowieso op 15 graden staat, omdat het anders negatieve gevolgen voor je huis zou hebben (denk aan vochtproblemen, schimmels en gezondheidsklachten). Maar hoe houd je nou zo lang mogelijk vol om je huis niet boven die 15 graden te verwarmen? Heel simpel, met deze tips.

Verwissel je garderobe

Misschien ben jij nog vol in de zomerse t-shirts en de dunne broeken, terwijl het klimaat buiten allang vraagt om dikkere kleding. En vooral: laagjes. Je kunt natuurlijk investeren in merinowollen ondergoed en daar is niks mis mee, maar vaak kom je met laagjes en een paar van de onderstaande tips ook al heel ver. Neem afscheid van de bikini’s en de hemdjes, leg die op zolder tot het weer lente wordt en pak je sweaters, truien en joggingbroeken erbij: die gaan je namelijk wel warmhouden om zo lang mogelijk het inschakelen van de kachel uit te stellen.

Gebruik een dekentje

Ik verwarm mijn huis zelden en dat komt vooral omdat ik de meeste tijd in huis in dezelfde hoek van de bank bevindt. Daar heb ik een dekentje liggen, zo’n dekbed die meteen een dekbedovertrek is, en daar spendeer ik uren onder, heerlijk warm. Het enige bittere aan deze manier van werken is dat je als het wel echt koud is, ‘s ochtends wat meer moeite hebt om je warme (want wederom dekens) bed te verlaten, maar troost jezelf met de gedachte dat die kou maar heel even is, omdat je daarna lekker onder de warme douche kunt staan, waarna je je kleding weer aandoet. Dekens zijn je beste vrienden in het voorkomen dat je de kachel aan moet doen.