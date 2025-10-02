5 manieren om het aanzetten van de kachel uit te stellen

Het is 12 graden buiten en dat is niet enorm warm. De zomerwarmte is inmiddels ook wel vertrokken uit onze huizen, dus hoe zorg je dat het zo lang mogelijk warm blijft, zonder dat je de kachel aan moet zetten? We geven je vijf tips.
Het is altijd een leuke wedstrijd met jezelf: zorgen dat je zo lang mogelijk de kachel uit laat. Althans, in veel huishoudens geldt dat de kachel sowieso op 15 graden staat, omdat het anders negatieve gevolgen voor je huis zou hebben (denk aan vochtproblemen, schimmels en gezondheidsklachten). Maar hoe houd je nou zo lang mogelijk vol om je huis niet boven die 15 graden te verwarmen? Heel simpel, met deze tips.
Misschien ben jij nog vol in de zomerse t-shirts en de dunne broeken, terwijl het klimaat buiten allang vraagt om dikkere kleding. En vooral: laagjes. Je kunt natuurlijk investeren in merinowollen ondergoed en daar is niks mis mee, maar vaak kom je met laagjes en een paar van de onderstaande tips ook al heel ver. Neem afscheid van de bikini’s en de hemdjes, leg die op zolder tot het weer lente wordt en pak je sweaters, truien en joggingbroeken erbij: die gaan je namelijk wel warmhouden om zo lang mogelijk het inschakelen van de kachel uit te stellen.
Ik verwarm mijn huis zelden en dat komt vooral omdat ik de meeste tijd in huis in dezelfde hoek van de bank bevindt. Daar heb ik een dekentje liggen, zo’n dekbed die meteen een dekbedovertrek is, en daar spendeer ik uren onder, heerlijk warm. Het enige bittere aan deze manier van werken is dat je als het wel echt koud is, ‘s ochtends wat meer moeite hebt om je warme (want wederom dekens) bed te verlaten, maar troost jezelf met de gedachte dat die kou maar heel even is, omdat je daarna lekker onder de warme douche kunt staan, waarna je je kleding weer aandoet. Dekens zijn je beste vrienden in het voorkomen dat je de kachel aan moet doen.
Even lekker een paar kaarsjes aan, een lekkere kop warme chocolademelk, thee of soep: vaak kun je jezelf ook met dit soort dingen een knus, warm gevoel geven. Sowieso is eten en drinken een goede manier om je lijf warm te maken: het heet niet voor niets de verbranding: na het eten ben je vaak veel warmer dan ervoor. Nu moet dat geen reden zijn om je vol te stoppen, maar als je het toch wat fris vindt, dan kan eten zeker helpen. Kaarsen bieden ook een klein beetje warmte, al moet je er wel mee oppassen dat je er niet te veel neerzet: het is niet de meest gezonde lucht die uit kaarsjes voorkomt.
Er is een reden dat mensen op een scooter met een dekentje rijden op de koude dagen, terwijl fietsers dat niet gebruiken. Fietsers bewegen en beweging is warmte. Wil je dus warm worden, ga dan even lekker stofzuigen, fanatiek de was opvouwen en opruimen of je keuken poetsen. Moet je werken? Dan kun je er ook voor kiezen om een zit-stabureau te nemen en bijvoorbeeld een loopband te gebruiken terwijl je werkt. Heb je meteen wat getraind.
Gordijnen zijn in Nederland altijd een dingetje: veel mensen gebruiken ze niet en maken zo een hele etalage van hun woonkamer. Je gordijnen zijn echter niet alleen voor privacy: ze hebben veel invloed op de warmte in huis. Overdag kan de zon je huis opwarmen, terwijl je ‘s avonds kunt zorgen dat die warmte binnenblijft door je gordijnen dicht te doen. Soms heeft het sowieso zin om je gordijnen dicht te houden, omdat er juist vanaf ramen altijd enorm veel kou naar binnen komt.
Als je het een maandje volhoudt, dan kun je tientallen euro’s besparen op je energierekening. Hopelijk lukt het je met deze tips om zo lang mogelijk van de thermostaat af te blijven. Succes!