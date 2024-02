​Fris in huis? 5 redenen om een elektrische kachel te nemen

Het is misschien wel herfstig buiten, soms is het hartstikke koud. Merk je dat je in huis wel eens kippenvel krijgt of toch wat onaangenaam bent door de temperatuur? Je hoeft dan niet meteen naar je centrale verwarming te gaan kijken: je kunt in veel gevallen beter kiezen voor een elektrische kachel. Dit zijn vijf redenen om hiervoor te kiezen.

1. Je kunt hem er gewoon bijzetten

Een elektrische verwarming kan gewoon bovenop je normale verwarming worden gebruikt. Niet letterlijk, maar je kunt op de plek waar je veel vertoefd een elektrische verwarming laten ophangen om specifieker op die plek te verwarmen. Je hoeft hem niet op je centrale verwarmingssysteem aan te sluiten, je kunt hem gewoon op zichzelf laten werken en dus alleen specifiek dat ding aanzetten als je het wat frisjes vindt.

2. Ze zijn veel flexibiler

Een ouderwetse verwarming werkt op warm water en hoewel dat een goed idee is, komt het wel met zijn nadelen: je hebt niet overal in je huis toegang tot water of moet dat laten aanleggen wat weer met de nodige kosten gepaard gaat. Een elektrische kachel is wat dat betreft veel makkelijker om te plaatsen. Het is zo makkelijk dat de installatiekosten van deze verwarming ook lager zijn, want er hoeft minder te worden gedaan om het apparaat op te hangen en gebruiksklaar te maken. Ze nemen overigens ook veel minder ruimte in dan een centrale verwarming, wat zorgt dat het geen gepuzzel wordt met je meubels.

3. Het is goedkoper

Wat ons betreft is een van de grootste voordelen aan een elektrische radiator dat deze duurzamer zijn: je kunt namelijk heel specifiek op een bepaalde plek waar je veel verblijft een elektrische kachel plaatsen en alleen die aanzetten om jezelf warm te maken. Je stookt dan niet voor een heel huis terwijl je eigenlijk maar gebruikmaakt van een paar vierkante meter. Het is dus niet alleen goedkoper in installatie, maar ook in gebruikskosten zal je merken dat als je het op deze manier gebruikt, zeker als je het combineert met zonnepanelen (doe je dat niet, dan zal je elektriciteitsrekening mogelijk wel oplopen).

4. Het is duurzamer

Het is niet alleen goedkoper qua rekening als je je elektrische kachel gebruikt (in combinatie met zonnepanelen): het is ook een stuk duurzamer. Niet alle kachels in huis laten loeien, maar alleen die op de plek waar je zit. Het is aanzienlijk duurzamer om dit op deze manier te doen. De meeste woningen gebruiken een cv-ketel op aardgas en dat is een fossiele brandstof die we liever zoveel mogelijk uitbannen ter behoud van onze aarde.

5. Je hebt sneller resultaat

Mensen die op hun slimme radiator instellen dat die alvast aangaat zodat het huis warm is als ze wakker worden of thuiskomen, dat klinkt heel modern, maar eigenlijk is het alweer achterhaald. Een elektrische kachel is vrijwel meteen warm, waardoor je hem echt pas hoeft aan te zetten als je er behoefte aan hebt. Zo voorkom je dat je ‘te laat’ bent met het verwarmen van je huis en heb je snel resultaat.