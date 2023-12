​Zo hoog moet je je thermostaat zetten, volgens de wetenschap

Het is superkoud en het vriespunt is bereikt. Logisch dus dat je vaker de verwarming aandoet. Tegelijkertijd is dat ook wel spannend: straks hebben we geen energieplafond meer en dan schrikken we waarschijnlijk van de hoeveelheid gas en elektra die we gebruiken. Bovendien is het elke winter ook weer de vraag: als je je kachel dan aandoet, hoe warm maak je het dan? Daar hebben wetenschappers wel een idee bij.

15 graden is echter wel heel koud. Je kunt weliswaar in een trui en een joggingbroek op de bank kruipen en er een dekentje bij pakken, maar als je naar de wc moet -of erger nog, onder de douche- dan word je waarschijnlijk naar van de kou. Koude voeten op de tegels, huisdieren die constant op je willen kruipen omdat je de enige warmtebron in huis bent: 15 graden is niet heel aangenaam. De World Health Organisation, die barst van de wetenschappers, adviseert dan ook een kamertemperatuur van 18 graden. Hoewel veel mensen voor 20 tot 22 graden kiezen, is 18 graden volgens de WHO de ideale kamertemperatuur. En dat went ook. Het fijne aan 18 graden is dat het niet zo heet is, dus als je bijvoorbeeld fanatiek afwast of stofzuigt, je niet het zweet op de rug hebt.

Iedereen weet dat elke graad kouder dat je je huis maakt, zich direct uitbetaald. Niet alleen in geld, het is ook duurzamer. Maar tegelijkertijd wordt er ook gezegd, door bijvoorbeeld organisaties als de Vereniging Eigen Huis, dat de kamerthermostaat vooral niet lager mag dan 15 graden. Doe je dat wel, dan vergroot je de kans op een vochtig huis. Zeker gezien de hevige regenval neemt vocht eerder de overhand. Vocht kan zorgen voor astma-klachten, reuma en schimmels. Dat wil je niet in je huis hebben, dus probeer je thermostaat vooral boven die 15 graden te houden.

Temperatuur in huis

Het is echter niet alleen de temperatuur die een rol speelt in hoe aangenaam het in huis is: als je bijvoorbeeld wat tocht hebt, of ramen waar enorm veel kou vanaf straalt, dan voelt zelfs een vrij warm huis alsnog een beetje fris. Het is dan ook net zo belangrijk dat je goed oplet of er tocht is en waar deze vandaan komt, maar ook zorgt voor gordijnen voor de ramen zodat de warmte lekker binnen blijft en de kou wat meer buiten. En dan toch weer die luchtvochtigheid: hoe hoger die is, hoe kouder een kamer vaak aanvoelt.

Wat ook een bijdrage levert, is de vloerverwarming: heb je dat, dan wordt je huis op een vrij andere manier verwarmd en is het soms minder hard nodig om de temperatuur heel hoog te zetten, omdat die simpelweg op een wat betere manier evenredig verspreid wordt. Daarnaast hebben vrouwen het vaker en eerder koud dan mannen. Er zijn dus vrij veel variabelen die bij het verwarmen van je huis komen kijken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de timing ervan: moet de radiator echt al aan in de ochtend voor die 10 meter naar de douche. Immers word je in de douche weer warm en daarna schiet je in je kleren, stouw je een bammetje naar binnen en vertrek je naar werk.