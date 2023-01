Hoge energieprijzen: we hebben de koudste huizen van Europa

Hoe koud is jouw huis? Volgens de experts moet je je huis zeker niet kouder laten zijn dan 15 graden, omdat hierdoor vocht in je woning kan trekken. Je zal dus toch wel wat moeten stoken . Maar hebben veel mensen in Nederland hun huis zo’n lage temperatuur? Nou, we zijn volgens smarthomemerk Tado wel het land met de koudste huizen van heel Europa.

18 graden celsius

Hoe koud Nederlanders het gemiddeld maken in huis, dat is 18 graden. Vorig jaar was dat nog 19 graden, dus heel groot is het verschil niet, maar het valt wel op dat mensen door de hoge energie- en gaskosten proberen wat te beknibbelen. Nu is het natuurlijk in een land wat meer in het zuiden vaak wat minder koud en dus ook wat minder vervelend om je huis te moeten verwarmen, dan in een land dat wat hoger ligt zoals ons land. Echter behoren landen als Finland, Noorwegen en Zweden ook tot Europa en daar is het toch een stuk kouder dan in Nederland. Toch blijken ze daar de verwarming lekker wat hoger te draaien terwijl het buiten -23 is.

Helpt die graad nou heel veel? De meningen zijn erover verdeeld hoeveel het precies oplevert qua besparing, maar dat je er flink mee kunt besparen is zeker. Zo wordt er onder andere gezegd dat het wel 7 procent kan schelen op de kosten van je verwarming en dat kan zomaar oplopen tot 100 euro per graad. Is die graad snel merkbaar? Ja, toch wel. Je zal het vooral als het wat later op de avond is wat kouder hebben, omdat je dan waarschijnlijk niet aan het werk bent, wat meer stilzit en wat moeier wordt. Vooral op dat moment merk je die graad wel. Wat doe je ertegen? Je kunt bijvoorbeeld een fleecedeken op de bank leggen en daaronder liggen, een extra dikke trui aantrekken of investeren in een elektrisch verwarmd kussen.