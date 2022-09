Slim omgaan met een dynamisch energiecontract: hoe doe je dat

Energie is een van de 'hot topics' van dit moment. Wie al langer zonnepanelen bezit moet je eigenlijk omschrijven als een 'early adapter'. Dat zonnepanelen een soort van game changer zouden kunnen worden in je energieverbruik stond misschien wel vast, maar het is de afgelopen jaren (en zeker de laatste maanden) steeds een belangrijker onderwerp geworden. Vandaag is het booming.

Als je je op de markt van aanbieders van zonnepanelen stort, lijkt het vrijwel alleen te gaan om prijs en levertijden. Dat is waarschijnlijk dé reden dat iedereen momenteel op meerdere plekken offertes aanvraagt. Maar als je eerst eens gaat kijken hoe je uiteindelijk slim met energie om kunt gaan, en een thuissituatie kunt creëren waarbij jezelf in controle bent over je verbruik (en het liefst je opgewekte energie ook nog eens kan opslaan) dan ga je echt andere keuzes maken. Je leert ervan en komt ook tot andere inzichten. Daarnaast is het ook mogelijk om de opgeslagen energie van een elektrische auto (EV) te gebruiken voor je energie thuis. Het lijkt complex maar is het eigenlijk niet, het is eerder logisch.

Keuzes maken

Inmiddels heb ik zelf een aantal keuzes gemaakt die ik graag deel. Uiteindelijk heb ik gekozen voor Zonneplan als totaalleverancier omdat zij, zoals het nu lijkt, de enige zijn die mijn boven beschreven situatie het beste kunnen invullen. Je zou het een soort van stappenplan kunnen noemen want daar komt het wel op neer, en dan is de eerste stap (zonnepanelen) de belangrijkste. Mijn zonnepanelen van Zonneplan doen wat ze moeten doen, maar veel belangrijker: dankzij een écht slimme meter die gekoppeld is aan de domme slimme meter van mijn energieleverancier (Essent), heb ik nu volledig inzicht in mijn verbruik en de uurtarieven van energie. En dan komt direct een ander actueel onderwerp om de hoek kijken.

Energiecontract oversluiten

Misschien is het eerst goed even te kijken naar welke soorten energiecontracten er nu precies zijn want, ook dat is nog voor velen onduidelijk:





Vast contract: een contract met vaste looptijd (1, 2, 3 of 5 jaar) en vaste prijs per kWh en m3 gedurende de looptijd.

een contract met vaste looptijd (1, 2, 3 of 5 jaar) en vaste prijs per kWh en m3 gedurende de looptijd. Variabel contract: een contract zonder vaste looptijd, maar met vaste prijs per kWh en m3, die normaliter eens per half jaar mag worden aangepast, maar onder extreme marktomstandigheden vaker.

een contract zonder vaste looptijd, maar met vaste prijs per kWh en m3, die normaliter eens per half jaar mag worden aangepast, maar onder extreme marktomstandigheden vaker. Dynamisch contract: een contract zonder vaste looptijd en zonder vaste prijs, maar met uurtarieven voor stroom en dagtarieven voor gas. Het verdienmodel voor een energieleverancier zit ‘m in een vaste ‘abonnementsprijs’ om toegang te krijgen tot deze marktprijzen. Zie onderstaand voorbeeld.

Ik moet in november mijn contract bij Essent gaan oversluiten en ga van 0,21 cent per kWh naar een vele malen hoger bedrag. Dan zijn er de volgende opties: een nieuw vast contract (peperduur), een variabel contract of een dynamisch contract waarbij ik zelf ga bepalen hoe ik omga met de door mij opgewekte energie. In het geval van Zonneplan, de leverancier van de mijn zonnepanelen, ga ik aan abonnementskosten 12,50 euro per/maand voor stroom en gas of 6,25 euro per los product betalen.

Absolute vereiste in het geval van dynamisch energiecontract is wel dat echte besparingen alleen kunnen worden gehaald als ik over 'real time data' kan beschikken en dat is nog wel een punt.



Variabel of dynamisch energiecontract?

Om eerlijk te zijn had ik een jaar geleden werkelijk geen besef wat dynamische energietarieven inhouden. En hoewel een vast of variabel energiecontract zoals ik hierboven beschrijf verreweg standaard is, ben ik niet de enige die dynamische tarieven voor energie als een kans ziet om energiekosten te beheren. Met uitzicht op torenhoge energietarieven zou een dynamisch contract enige ruimte kunnen bieden om zelf invloed uit te oefenen op mijn energiekosten en dan niet alleen door simpelweg minder energie te gebruiken. Na flink wat discussies is het tijd om voor- en nadelen van zo’n contract eens verder uit te diepen en waarom je heel goed moet nadenken over welke leverancier je kiest.