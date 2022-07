Zonnepanelen terugverdienen met behulp van data en slimme meter

Zonnepanelen, ze zijn misschien nog wel meer een onderwerp dan dat andere onderwerp, de vraag: krijgt onze volgende auto een stekker? Natuurlijk is het geen mainstream onderwerp omdat bij beide er wel ruimte moet zijn binnen je budget om hierover na te denken. De discussie over de auto is misschien extra luxe maar het onderwerp energie en energiekosten gaat iedereen aan. En heel eerlijk de vraag of je wel of geen zonnepanelen op je dak moet leggen zou niet moeten bestaan. Nu de overheid heeft besloten dat vanaf 2026 een hybride warmtepomp verplicht wordt bij vervanging van een cv-ketel vraag je je toch af of ook zonnepanelen niet onderhand een must worden.

De investering in zonnepanelen lijkt voor sommigen nog een brug te ver. Struikelblok is vaak de discussie in hoeveel tijd je ze kunt (of wilt) terugverdienen. Het antwoord is tweeledig want wat je ook moet betalen, je kunt die hele investering terugverdienen binnen een steeds kortere periode. Dat is tevens het tweede deel van het antwoord want met de explosieve stijging van energieprijzen wordt die terugverdientijd alleen maar korter.

Zonneplan

Zelf hebben we gekozen voor een installatie van Zonneplan, een Nederlandse aanbieder van zonnepanelen die twee stappen verder denkt dan alleen het leveren van zonnepanelen op je woning. En juist dat verder denken in middelen en visie kan je zomaar nog meer voordeel opleveren. Reden genoeg om dat maar eens toe te lichten.

Energie was vroeger eenvoudig. Je stopte als je stroom nodig had een stekker in een stopcontact. Vandaag zit achter dat stopcontact een hele nieuwe wereld die voor ons als consument een uitdaging wordt want wie slim is kan niet alleen geld terugverdienen maar ook een bijdrage leveren aan een duurzame wereld.